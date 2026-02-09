Reintegro de $20.000 en Chango Más: cómo pagar con bancos y billeteras virtuales

Chango Más puso en marcha una promoción que permite acceder a un reintegro de hasta $20.000 por mes pagando con bancos y billeteras virtuales mediante MODO . El beneficio está disponible durante febrero y alcanza a compras realizadas en tiendas físicas y online.

La iniciativa aplica los lunes y está dirigida a usuarios que utilicen tarjetas emitidas por entidades adheridas, con un esquema de devolución que se suma a otros descuentos vigentes.

El beneficio está disponible para compras realizadas en Chango Más los días lunes, siempre que el pago se efectúe a través de MODO o desde aplicaciones bancarias integradas. La operación debe realizarse escaneando un código QR o utilizando el botón de pago MODO, y no se admiten transferencias bancarias.

La promoción aplica a pagos con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en la Argentina por entidades adheridas. Para acceder al reintegro, el usuario debe tener su cuenta asociada a MODO y no registrar deudas con la entidad con la que realiza el pago. El reintegro es del 20% sobre el total de la compra y se acredita dentro de los 30 días posteriores a la transacción.

Banco Santander (solo con Visa)

Banco Nación

Banco Galicia

Banco BBVA

Banco Macro

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco ICBC

Banco Supervielle

Banco Credicoop

Banco Ciudad

Banco Bancor

Banco Comafi

Banco Columbia

Banco del Sol

Billetera YOY

Billetera BUEPP

Cuánto hay que gastar y hasta cuándo se puede usar la promoción

Para acceder al beneficio, la promoción exige una compra mínima de $75.000. Sobre ese monto se aplica un 20% de reintegro, con un tope mensual de $20.000 por usuario. Esto implica que, para alcanzar el reintegro máximo, es necesario gastar al menos $100.000 durante el mes.

La promoción está vigente del 2 al 23 de febrero de 2026, todos los lunes, desde las 00:00 del 2 de febrero hasta las 23:59 del 23 de febrero, inclusive, o hasta agotar el monto total previsto para reintegros. Aplica tanto en modalidad presencial como online, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.