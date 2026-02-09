9 de febrero de 2026 - 11:05

Reintegro de $20.000 en Chango Más: cómo pagar con bancos y billeteras virtuales

La promoción aplica los lunes en Chango Más con pagos vía MODO, ofrece 20% de reintegro, compra mínima de $75.000 y tope mensual de $20.000.

El beneficio alcanza a compras realizadas con tarjetas de bancos y billeteras virtuales adheridas.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Chango Más puso en marcha una promoción que permite acceder a un reintegro de hasta $20.000 por mes pagando con bancos y billeteras virtuales mediante MODO. El beneficio está disponible durante febrero y alcanza a compras realizadas en tiendas físicas y online.

La iniciativa aplica los lunes y está dirigida a usuarios que utilicen tarjetas emitidas por entidades adheridas, con un esquema de devolución que se suma a otros descuentos vigentes.

Qué hay que saber para aprovechar el reintegro de $20.000 en Chango Más

El beneficio está disponible para compras realizadas en Chango Más los días lunes, siempre que el pago se efectúe a través de MODO o desde aplicaciones bancarias integradas. La operación debe realizarse escaneando un código QR o utilizando el botón de pago MODO, y no se admiten transferencias bancarias.

MODO

La promoción aplica a pagos con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en la Argentina por entidades adheridas. Para acceder al reintegro, el usuario debe tener su cuenta asociada a MODO y no registrar deudas con la entidad con la que realiza el pago. El reintegro es del 20% sobre el total de la compra y se acredita dentro de los 30 días posteriores a la transacción.

Bancos y billeteras virtuales adheridas

  • Banco Santander (solo con Visa)
  • Banco Nación
  • Banco Galicia
  • Banco BBVA
  • Banco Macro
  • Banco Santa Fe
  • Banco Entre Ríos
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco ICBC
  • Banco Supervielle
  • Banco Credicoop
  • Banco Ciudad
  • Banco Bancor
  • Banco Comafi
  • Banco Columbia
  • Banco del Sol
  • Billetera YOY
  • Billetera BUEPP
Carrito supermercado

Cuánto hay que gastar y hasta cuándo se puede usar la promoción

Para acceder al beneficio, la promoción exige una compra mínima de $75.000. Sobre ese monto se aplica un 20% de reintegro, con un tope mensual de $20.000 por usuario. Esto implica que, para alcanzar el reintegro máximo, es necesario gastar al menos $100.000 durante el mes.

La promoción está vigente del 2 al 23 de febrero de 2026, todos los lunes, desde las 00:00 del 2 de febrero hasta las 23:59 del 23 de febrero, inclusive, o hasta agotar el monto total previsto para reintegros. Aplica tanto en modalidad presencial como online, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

