6 de febrero de 2026 - 09:29

Becas Progresar: cuándo y cuánto se cobra en febrero 2026

El programa educativo de Becas Progresar mantiene los pagos en febrero. Conocé cuánto se cobra, las fechas de pago por DNI y los requisitos para seguir cobrando en 2026.

El cobro del beneficio se realiza según el calendario de ANSES y la terminación del DNI.

El cobro del beneficio se realiza según el calendario de ANSES y la terminación del DNI.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Las Becas Progresar ya tienen definido su esquema de pago para febrero y vuelven a concentrar la atención de miles de estudiantes en todo el país. En un contexto de actualizaciones mensuales en distintas prestaciones, la principal consulta es cuánto y cuánto se cobra en febrero.

Leé además

La escala vigente contempla sueldos mínimos por hora y por mes, con y sin retiro.

Empleadas domésticas: cuánto cobran en febrero 2026 niñeras y cuidadores de personas

Por Melisa Sbrocco
El gigante asiático que busca redefinir la movilidad en Cuyo.

JAC desembarca en Mendoza: el gigante asiático que busca redefinir la movilidad en Cuyo

Por Matías Carretero

Para este mes, el Gobierno nacional confirmó que el programa educativo no tendrá aumentos y que los montos se mantendrán sin cambios. La liquidación se realiza a través de la ANSES, mientras que las decisiones sobre el valor de la beca dependen del área educativa.

Becas Progresar: cuánto y cuánto se cobra en febrero

Según la información oficial, no habrá aumento en febrero para las Becas Progresar. Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron que el incremento general del 2,8% aplicado a otras prestaciones “no alcanza a este beneficio educativo”, ya que el programa no forma parte del esquema previsional.

Becas progresar.jpg
Las Becas Progresar se pagan en febrero sin cambios en los montos definidos por el Gobierno.

Las Becas Progresar se pagan en febrero sin cambios en los montos definidos por el Gobierno.

El ajuste del 2,8% se basa en la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), pero las Becas Progresar dependen del Ministerio de Capital Humano. Desde esa cartera señalaron que “hasta el momento no se anunció ninguna actualización en los montos”, por lo que el esquema de pagos se mantiene sin cambios en febrero.

De esta manera, los valores vigentes del programa son:

  • Monto bruto mensual: $35.000

  • Monto que se cobra mes a mes: $28.000 (80%)

  • Monto retenido: $7.000 (20%), que se paga al finalizar el ciclo lectivo

El 20% retenido se liquida una vez que el estudiante presenta la certificación de regularidad y cursada, tal como establece el reglamento oficial del programa.

Fechas de cobro y requisitos clave para no perder la beca en 2026

El pago de las Becas Progresar en febrero se realiza junto con el calendario habitual de ANSES, de acuerdo con la terminación del DNI del titular. Las fechas exactas se informan todos los meses a través de los canales oficiales del organismo y, por ahora, no hay cambios en el cronograma.

Créditos ANSES.jpg

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Más allá del monto, uno de los puntos centrales para 2026 es cumplir con los requisitos académicos y administrativos. Para seguir cobrando la beca, es obligatorio ser alumno regular en una institución reconocida por el sistema educativo nacional y sostener esa condición durante todo el año.

Además, no se pueden adeudar más materias de las permitidas según el nivel educativo (secundario, terciario o universitario), ya que cada línea del programa exige un avance académico mínimo. También es importante mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en ANSES y no superar los topes de ingresos establecidos por el programa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El precio de la Nintendo Switch 2 en Chile sigue siendo más bajo que en Argentina, aunque la brecha ya no es tan amplia como antes.

Nintendo Switch 2 cuánto sale en Chile con la caída del dólar comparado con Argentina

Por Melisa Sbrocco
El descuento se aplica en cajas y no tiene límite máximo de reintegro.

Vuelve el 25% de descuento en Coto con Mercado Pago: fecha, condiciones y reintegro sin tope

Por Melisa Sbrocco
Fabian Ruggeri, presidente de Acovi, preside desde ahora también la Coviar. Foto: Los Andes

La presidencia de la Coviar vuelve a estar en manos de un mendocino

Por Redacción Economía
Acuerdo comercial con Estados Unidos: qué cambia en aranceles, exportaciones e inversiones

Acuerdo comercial con Estados Unidos: qué cambia en aranceles a exportaciones, inversiones y piratería

Por Redacción Economía