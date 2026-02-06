Becas Progresar: cuándo y cuánto se cobra en febrero 2026

Las Becas Progresar ya tienen definido su esquema de pago para febrero y vuelven a concentrar la atención de miles de estudiantes en todo el país. En un contexto de actualizaciones mensuales en distintas prestaciones, la principal consulta es cuánto y cuánto se cobra en febrero.
Para este mes, el Gobierno nacional confirmó que el programa educativo no tendrá aumentos y que los montos se mantendrán sin cambios. La liquidación se realiza a través de la ANSES, mientras que las decisiones sobre el valor de la beca dependen del área educativa.
Becas Progresar: cuánto y cuánto se cobra en febrero
Según la información oficial, no habrá aumento en febrero para las Becas Progresar. Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron que el incremento general del 2,8% aplicado a otras prestaciones “no alcanza a este beneficio educativo”, ya que el programa no forma parte del esquema previsional.
El ajuste del 2,8% se basa en la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), pero las Becas Progresar dependen del Ministerio de Capital Humano. Desde esa cartera señalaron que “hasta el momento no se anunció ninguna actualización en los montos”, por lo que el esquema de pagos se mantiene sin cambios en febrero.
De esta manera, los valores vigentes del programa son:
Monto bruto mensual: $35.000
Monto que se cobra mes a mes: $28.000 (80%)
Monto retenido: $7.000 (20%), que se paga al finalizar el ciclo lectivo
El 20% retenido se liquida una vez que el estudiante presenta la certificación de regularidad y cursada, tal como establece el reglamento oficial del programa.
Fechas de cobro y requisitos clave para no perder la beca en 2026
El pago de las Becas Progresar en febrero se realiza junto con el calendario habitual de ANSES, de acuerdo con la terminación del DNI del titular. Las fechas exactas se informan todos los meses a través de los canales oficiales del organismo y, por ahora, no hay cambios en el cronograma.
DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero
Más allá del monto, uno de los puntos centrales para 2026 es cumplir con los requisitos académicos y administrativos. Para seguir cobrando la beca, es obligatorio ser alumno regular en una institución reconocida por el sistema educativo nacional y sostener esa condición durante todo el año.
Además, no se pueden adeudar más materias de las permitidas según el nivel educativo (secundario, terciario o universitario), ya que cada línea del programa exige un avance académico mínimo. También es importante mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en ANSES y no superar los topes de ingresos establecidos por el programa.