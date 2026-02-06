Empleadas domésticas: cuánto cobran en febrero 2026 niñeras y cuidadores de personas

Las empleadas domésticas ya pueden calcular cuánto van a cobrar en febrero de 2026 según la categoría en la que estén registradas. Los valores vigentes contemplan diferencias por tipo de tarea y modalidad de contratación, con retiro o sin retiro.

En febrero continúan aplicándose las escalas salariales oficiales que rigen desde enero, con montos por hora y sueldos mensuales que deben respetarse en todo el país para las empleadas domésticas registradas.

Para febrero de 2026 se mantienen los salarios establecidos en la última resolución oficial, luego de que las sumas no remunerativas quedaran incorporadas de manera definitiva al salario básico. Desde ARCA señalaron que “los valores vigentes deben aplicarse según la categoría laboral y la modalidad de contratación declarada” .

Además del sueldo básico, corresponde el pago de adicionales obligatorios. Desde el organismo aclararon que “el plus por antigüedad es del 1% del salario mensual por cada año trabajado” , y que también rige el adicional por zona desfavorable en las provincias alcanzadas.

Las escalas salariales varían según la categoría laboral y el tipo de tarea realizada.

Esta es la escala salarial completa de empleadas domésticas en febrero 2026:

Primera categoría – Supervisores/as

Con retiro: $3.895,56 por hora | $485.961,09 mensuales

| Sin retiro: $4.254,05 por hora | $539.711,97 mensuales

Segunda categoría – Tareas específicas

Con retiro: $3.696,15 por hora | $452.478,51 mensuales

| Sin retiro: $4.039,45 por hora | $502.101,03 mensuales

Tercera categoría – Caseros

$3.494,25 por hora | $441.806,54 mensuales

Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.494,25 por hora | $441.806,54 mensuales

| Sin retiro: $3.894,43 por hora | $490.745,56 mensuales

Quinta categoría – Tareas generales

Con retiro: $3.250,10 por hora | $398.722,14 mensuales

| Sin retiro: $3.494,25 por hora | $441.806,54 mensuales

Cuánto cobran las empleadas domésticas de cuidado de personas por 4 horas diarias

Las empleadas domésticas encuadradas en la cuarta categoría o asistencia y cuidado de personas que trabajan 4 horas por día, 5 días a la semana, cumplen una carga mensual aproximada de 80 horas.

Empleadas domésticas cuidado de adultos.jpg Los montos se diferencian entre trabajo con retiro y sin retiro. Freepik

Con retiro, al valor de $3.494,25 por hora, el ingreso mensual estimado es de $279.540. En el caso de las trabajadoras sin retiro, con una hora pagada a $3.894,43, el sueldo mensual asciende a aproximadamente $311.554.

A estos montos se les deben sumar, cuando corresponda, los adicionales obligatorios por antigüedad y zona desfavorable, además de derechos laborales como aguinaldo, vacaciones pagas y aportes, siempre que la relación laboral esté correctamente registrada.