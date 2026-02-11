Inflación: después de 6 meses, Alimentos y bebidas vuelve a ser el rubro que más aumentó en Mendoza

Uno de los datos más relevantes de inflación que se difundieron ayer es que el rubro Alimentos y Bebidas fue el que más aumentó en Mendoza . Esto no sucedía desde julio de 2025. Si bien otros meses había subido por encima del nivel general, no había alcanzado el primer puesto entre las subas, como sucedió en enero de 2026.

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia (DEIE) dio a conocer que, en el primer mes de este año, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación del 3%. Dentro de los rubros que se relevan, el de Alimentos y Bebidas subió 3,8%, seguido por Esparcimiento (3,7%); Vivienda y servicios básicos (3,6%); y Transporte y comunicaciones (3,6%) .

Se trata de un rubro muy sensible, ya que el incremento en los bienes que componen la Canasta Básica Alimentaria tiene un impacto en los sectores más vulnerables , ya que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a la compra de alimentos.

De hecho, mientras la inflación creció 3% con respecto a diciembre, el valor de la CBA, que marca la línea de la indigencia, trepó 6,5% en enero de 2026 . Esto implica que las familias tipo 2 (de cuatro integrantes) que no alcanzaron ingresos por $517.496,66 el mes pasado, no pudieron cubrir sus necesidades nutricionales y pueden considerarse indigentes.

Durante el año pasado, el rubro Alimentos y Bebidas evolucionó algunos meses por encima y otros por debajo del nivel general. El valor más alto lo alcanzó en marzo, cuando se elevó al 5,2% con respecto a febrero, frente a un IPC del 3,1% (la mayor brecha en todo 2025, de 1,3 puntos) .

Como contraparte, en junio la categoría llegó a tener una variación negativa, de -0,3%. Es decir que, en promedio, el precio de los alimentos bajó en comparación con mayo. Esto, mientras que la evolución general de los precios fue del 1,1%.

En julio, el rubro volvió a subir por encima del IPC: 3,3% versus 1,9%, respectivamente. Pero en agosto y septiembre estuvo por debajo del 2%, y se mantuvo cerca del 2,5% en octubre y noviembre (y en un nivel muy cercano a la inflación en la provincia).

Ya en diciembre comenzó a acelerarse y Alimentos y bebidas se incrementó un 3,4%, con un IPC del 2,8%; tendencia que se afianzó en enero de 2026, con 3,8% y 3%.

Un carnicero explicó qué carnes no hay que comprar nunca Son las más buscadas.jpg

Cómo fue subiendo en el podio Alimentos y bebidas

En cuanto al porcentaje de variación mensual de la categoría en comparación con otras que se miden para calcular el IPC en la provincia, en julio había estado, con 3,3%, en el primer lugar, seguido por Vivienda y Servicios básicos (2,6%), y Esparcimiento (vacaciones de invierno), con 2,3%.

Pero en los seis meses siguientes hubo otros rubros que tuvieron subas intermensuales por encima de Alimentos y bebidas. En agosto y noviembre cinco categorías -Vivienda y Servicios básicos; Equipamiento y mantenimiento del hogar; Transporte y comunicaciones; entre otras- subieron más.

En diciembre, sólo un rubro se incrementó por encima de Alimentos y bebidas (3,4%) y fue Esparcimiento (4,1%). En enero, la categoría más sensible de la economía familiar pasó al primer lugar.

Captura de pantalla 2026-02-11 171907

Variación interanual

En la comparación interanual -enero de 2025 y el primer mes de 2026-, el IPC registró una variación de 32,4% en Mendoza. La categoría Alimentos y Bebidas, en cambio, subió 37,5% (5,1 puntos porcentuales más). De todos modos, estuvo por debajo de los rubros Vivienda y servicios básicos, que aumentó un 43,2%, y Transporte y comunicaciones, que registró una suba de 39,2%.

La otra categoría que varió por encima del nivel general (32,4%) en el último año fue Educación, con 35,9%. Las restantes, en tanto, lo hicieron por debajo: Otros bienes y servicios (31,9%); Atención médica y gastos para la salud (28,4%); Esparcimiento (25,3%); Equipamiento y mantenimiento del hogar (21,5%); e Indumentaria (14,3%).

Captura de pantalla 2026-02-11 171240

Qué pasó a nivel nacional

Las consultoras privadas ya habían adelantado que en la categoría Alimentos y Bebidas no alcohólicas (como la releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos) iba a ser una de los que más impulsaran la variación del IPC en enero.

En promedio en todo el país, la inflación estuvo apenas por debajo de la de Mendoza, en 2,9%. Pero el rubro de Alimentos y Bebidas no alcohólicas trepó 4,7%. En el informe del Indec detallan que la suba se explica por los aumentos de Carnes y derivados, y Verduras, tubérculos y legumbres.

La categoría también venía subiendo de modo muy parecido a la inflación general en los últimos tres meses de 2025: 2,3% en octubre (con un IPC de 2,3%); 2,8% en noviembre (2,5%); y 3,1% en diciembre (versus 2,8%).

Sin embargo, la comparación interanual revela que, entre enero de 2025 y el primer mes de 2026, la evolución de Alimentos y Bebidas no alcohólicas ha sido de 35,9%, y la del IPC de 32,4%; lo que plantea una diferencia de 3,5 puntos porcentuales.

En cambio, Educación tuvo una variación interanual de 52,4%; Restaurantes y hoteles una de 40,6%; y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, de 40,2%.

Inflación enero 2026

Reestructuración de precios relativos

El economista Daniel Garro, de Value International Group, señaló que se habla de que el Indec mide la inflación, pero lo que realmente sigue es la variación de precios en base a consumos promedio. Añadió que para la elaboración del Índice de Precios al Consumidor no se toman los descuentos. Entonces, si una familia compró con promociones del tipo 3x2, la suba en su economía fue menor.

Por otra parte, indicó que las cifras oficiales todavía están reflejando la reestructuración de precios relativos que tiene la economía y que falta que terminen de acomodarse.

Un ejemplo de eso son las tarifas de servicios públicos: los usuarios del nivel 1 -de mayores ingresos, antes del cambio del esquema- eran los únicos que pagaban el 95% del costo de la energía, mientras que los otros dos, tenían un amplio descuento.

Garro planteó que, mientras no se trate de valores mensuales muy elevados, sólo le presta atención a la variación anual, que apenas superó el 30% en 2025. Y resaltó que este acomodamiento de los precios relativos recién podría darse a principios de 2027.