Insólito: compró un televisor de 98", no quiso pagar el flete y su forma de traslado se volvió viral

Un cliente de una tienda de tecnología se volvió viral en redes sociales luego de protagonizar una insólita escena tras comprar un televisor de 98 pulgadas y elegir “no pagar el costo de envío” . La situación quedó registrada en video por el propio vendedor, que lo publicó en TikTok y rápidamente generó repercusión.

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En las imágenes se observa cómo el hombre, identificado como Damián, intenta trasladar el enorme producto por sus propios medios, colocándolo sobre el techo de su auto, en una maniobra que llamó la atención tanto por lo arriesgada como por lo improvisada.

“Mirá, cuando no queres pagar el flete, pueden pasar estas cosas” , dice el dueño del local al inicio del video, mientras muestra la escena. Luego agrega: “Acá estamos con el cliente Damián. Se compró la de 98 para ver el mundial a lo grande”.

Sin embargo, el propio comprador interrumpe con humor: “¡Y la Copa Libertadores!” , grita, con un tono chicanero que solo los amantes del fútbol entenderían. “Una alegría”, responde el comerciante. Con ese comentario dio lugar a especulaciones sobre su equipo.

Podría ser hincha de Boca, Lanús, Estudiantes, Argentinos, Platense o Rosario Central, todos participantes argentinos del torneo, o incluso de Independiente Rivadavia , la lepra mendocina que disputa por primera vez la competencia y atraviesa un gran presente futbolístico de la mano de Alfredo Berti.

En tono de broma, el vendedor insiste: “Acá se compró la de 98 pero no le quedó plata para el flete”, mientras el cliente termina de acomodar el televisor, que incluso sobresalía del tamaño del vehículo.

Viral en TikTok: qué opinaron los usuarios

El video fue publicado en TikTok y alcanzó una fuerte repercusión, con 1,7 millones de visualizaciones y cerca de 40 mil “me gusta”. En los comentarios, muchos usuarios se tomaron la situación con humor, aunque otros cuestionaron tanto al comprador como al vendedor.

“Cómo le vendes una tele así y no tenés la cortesía de hacerle el envío gratis”, escribió un usuario. “Faaaaaa, 98 amigo, el flete tendría que estar incluido”, opinó otro.

También humo espacio para las bromas: “Vale más que el auto”, comentó uno, mientras otro criticó el estado del auto: “Comprate cubierta antes”, acompañando su mensaje con la imagen de una rueda prácticamente comida. “Re cabeza tener esa tele y no tener un camioneta”, agregó otro internauta.