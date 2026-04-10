Un joven intentó sacar a pasear a su gatita pero su reacción no fue la esperada. Sin embargo, ideó un plan que fue viral.

Le puso un arnés a su gata y dejó de "funcionar": el divertido video que estalla en TikTok

El tiktoker Martin Mongi (@martinmongi355) quiso sacar a pasear a su gatita por primera vez con un arnés, pero ella tuvo una reacción que lo dijo todo. En joven compartió el divertido momento en que su gatita "dejó de funcionar" al colocarle la pechera.

A pesar de las buenas intenciones de su dueño, la gatita demostró que no quería salir de casa con un arnés, y a modo de "protesta" se quedó quieta, sin mover un sólo músculo, recostada en el suelo y con la cola entre las patas.

Embed - Lo peor es que ella me pide salir a pasear... @martinmongi355 Lo peor es que ella me pide salir a pasear... sonido original - Martin Mongi "Como que se me apaga", comentó divertido el tiktoker. En el video, se muestra cómo el joven intenta parar al felino, pero este se niega a caminar. Asimismo, confirmó que el arnés no estaba apretado, por lo que la reacción de la gata no sería por incomodidad. "La tuve que llevar todo el dia a cuestas", comentó

Los intentos por pasear al gato El video alcanzó más de 2 millones de visualizaciones en TikTok y se llenó de comentarios de usuarios que expresaban su ternura por la actitud de la gatita. Además, hubo quienes compartieron experiencias smilares con sus mascotas. "El mío también, le pongo el arnés y entra en modo ahorro de energía"; "El mio empieza a caminar marcha atrás automáticamente"

Embed - Ella camina cuando quiere @martinmongi355 Ella camina cuando quiere sonido original - Martin Mongi Lejos de abandonar su misión de pasear con su gatita, Martín ideó un plan para conseguir que el animal acepte usar el arnés. "Por una semana, le voy a poner por cinco minutos la correa y le voy a dar pollito si se porta bien. Si dentro de dos semanas, sigue sin gustarle, le voy a dar la razón a este gato", expresó.

A lo largo de una semana, el joven compartió sus intentos de pasear a su gata, hasta que el día 9 consiguió que caminara unos metros con el arnés puesto. "Caminó desde la puerta hasta el cantero. Es una locura", contó divertido.