"Lógica de madres", el divertido video viral que muestra lo que piensan cuando ven a sus hijos con el celular

Un tiktoker realizó un video mostrando lo que su mamá piensa cuando él usa el celular y generó miles de comentarios divertidos.

Compartió cómo funciona la "lógica de las madres" cuando usas el celular y el divertido video se hizo viral

Recientemente, un tiktoker argentino se hizo viral en las redes sociales tras compartir un divertido video sobre "la lógica de las madres". En él, se lo muestra actuando con su mamá en un escena divertida con la temática de tiempo de estudio y uso del celular.

El creador de contenido Thiago Ferrari (@thiagoferrarii_) mostró las diferentes reacciones que tiene su madre cuando llega a casa y lo observa usando el celular mientras estudia. "Si mi mamá se va a comprar y me ve con el celular, y después vuelve y me ve con el celular, piensa que estuve usando el celular todo el tiempo que ella se fue"

El segundo escenario posible lo describió como: mamá se va de casa, ve al hijo con el celular. Si ella vuelve y lo ve estudiando ella interpretaría la situación de otra manera. "Va a pensar que, ni bien llegó yo dejé el celular y me puse a estudiar"

Embed - Sus mamás también son así? #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #mama #fyp #argentina #viral @thiagoferrarii_ Sus mamás también son así? #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #mama #fyp #argentina #viral sonido original - Thiago Ferrari TikTok"> A continuación, plantea otra divertida hipótesis: "Mamá se va a comprar, ella me ve estudiando, pero cuando vuelve me ve con el celular, ella va a pensar que cuando se fue dejé de estudiar y agarré el celular"

Luego, propuso una última posibilidad. "Si mamá se va a comprar y me ve estudiando y cuando vuelve me ve que sigo estudiando, ella va a pensar que, cuando ella se fue, yo dejé de estudiar, agarré mi celular y cuando volvió pensó que dejé el celular y volví a estudiar rápido"