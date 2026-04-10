"Lógica de madres", el divertido video viral que muestra lo que piensan cuando ven a sus hijos con el celular

Recientemente, un tiktoker argentino se hizo viral en las redes sociales tras compartir un divertido video sobre "la lógica de las madres". En él, se lo muestra actuando con su mamá en un escena divertida con la temática de tiempo de estudio y uso del celular.
El creador de contenido Thiago Ferrari (@thiagoferrarii_) mostró las diferentes reacciones que tiene su madre cuando llega a casa y lo observa usando el celular mientras estudia. "Si mi mamá se va a comprar y me ve con el celular, y después vuelve y me ve con el celular, piensa que estuve usando el celular todo el tiempo que ella se fue"
El segundo escenario posible lo describió como: mamá se va de casa, ve al hijo con el celular. Si ella vuelve y lo ve estudiando ella interpretaría la situación de otra manera. "Va a pensar que, ni bien llegó yo dejé el celular y me puse a estudiar"
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A continuación, plantea otra divertida hipótesis: "Mamá se va a comprar, ella me ve estudiando, pero cuando vuelve me ve con el celular, ella va a pensar que cuando se fue dejé de estudiar y agarré el celular"
Luego, propuso una última posibilidad. "Si mamá se va a comprar y me ve estudiando y cuando vuelve me ve que sigo estudiando, ella va a pensar que, cuando ella se fue, yo dejé de estudiar, agarré mi celular y cuando volvió pensó que dejé el celular y volví a estudiar rápido"
El detalle que hizo divertido al video fue que todas las posibilidades de lógica de su mamá terminan de la misma manera: tirándole una chancleta a su hijo, con la interpretación de que nunca estudió realmente cuando ella se fue a comprar.
Los divertidos comentarios de la gente
El video del tiktoker tuvo más de 2 millones de visualizaciones y generó comentarios de los usuarios que se reían con las actuaciones del chico y de su madre. "Tu mamá tiene razon en todas las lógicas"; "Yo se lo mostré a mí mamá dijo que es verdad"; "Si mi mamá tiene que ir a comprar y me ve con el celular, me manda a mi a comprar", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en TikTok.