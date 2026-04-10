10 de abril de 2026 - 23:50

Polémica por el reto de TikTok que alienta a ingresar a sedes de la Cienciología para "revelar secretos"

Los videos muestran cómo un grupo de personas ingresan corriendo a las instalaciones de la Iglesia para filmar lo que hay adentro. Por qué genera controversia.

Iglesia de la Cienciología

Iglesia de la Cienciología

Foto:

Los Andes | Redacción
Por Redacción

La Iglesia de la Cienciología es un movimiento religioso fundado en 1954 por Lafayette Ronald Hubbard y consiste en una práctica espiritual que busca mejorar las capacidades humanas a través de la terapia conocida como "auditoría". En muchos países, esta práctica religiosa fue calificada como una "secta peligrosa", tras reiteradas denuncias de antiguos fieles por hostigamiento, maltrato, presión económica, manipulación psicológica y asilamiento social.

Leé además

El reto viral en TikTok que revela quién está enamorado de vos

Los ojos no mienten: el reto viral que revela quién está enamorado de vos

Por Redacción
 Fruti novelas: las historias de frutas virales que preocupan a los expertos

Furor por las "Fruti novelas": historias de amor, engaños y venganza que son virales y preocupan a expertos

Por Redacción

Uno de los detalles más controversiales de estas iglesias es la falta de transparencia en las actividades que realizan, lo que despertó sospechas no sólo en el público, sino también en las autoridades de varios paises.

Embed - don’t try this #fyp #viral

Debido a esto, usuarios en TikTok idearon un reto viral para conocer los secretos que esconden las sedes de la Cienciología. El desafío consiste en irrumpir en estas iglesias y correr lo más rápido posible a través de las diferentes habitaciones, mientras se filma todo lo que se ve por dentro. De esta manera, se podría revelar qué sucede dentro de estas instalaciones.

En los videos difundidos, se puede ver cómo los jóvenes corren por las sedes mientras evitan ser atrapados por guardias de seguridad y personal del lugar, quienes no permiten la entrada a cualquier persona.

Denuncias en la Cienciología

Esta práctica religiosa ofrece a sus fieles diferentes cursos y sesiones pagas para "liberarlos" de traumas y alcanzar estados superiores de conciencia. A lo largo de los años, muchos exmiembros denunciaron que desde la Iglesia les exigían pagar grandes cantidades de dinero para avanzar en distintos "niveles".

Además, se elevaron acusaciones a líderes por ejercer un fuerte control sobre la vida personal de sus fieles, además del hostigamiento a aquellas personas que abandonaban la organización o la criticaban públicamente. Por estos motivos, esta práctica religiosa fue calificada como "secta peligrosa" en países como Francia y Alemania.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Le hizo creer a su novia que se quedó sin trabajo y la situación terminó de la peor forma

Le hizo creer a su novia que se quedó sin trabajo y la reacción de ella fue fulminante

Le puso un arnés a su gata y dejó de funcionar: el divertido video que estalla en TikTok

Le puso un arnés a su gata y dejó de "funcionar": el divertido video que estalla en TikTok

Una tiktoker confesó que gana 5 millones de pesos y no llega a fin de mes

Gana 5 millones de pesos y no llega a fin de mes: la confesión de una joven que generó polémica

Compartió cómo funciona la lógica de las madres cuando usas el celular y el divertido video se hizo viral

"Lógica de madres", el divertido video viral que muestra lo que piensan cuando ven a sus hijos con el celular