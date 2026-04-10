Polémica por el reto de TikTok que alienta a ingresar a sedes de la Cienciología para "revelar secretos"

Los videos muestran cómo un grupo de personas ingresan corriendo a las instalaciones de la Iglesia para filmar lo que hay adentro. Por qué genera controversia.

La Iglesia de la Cienciología es un movimiento religioso fundado en 1954 por Lafayette Ronald Hubbard y consiste en una práctica espiritual que busca mejorar las capacidades humanas a través de la terapia conocida como "auditoría". En muchos países, esta práctica religiosa fue calificada como una "secta peligrosa", tras reiteradas denuncias de antiguos fieles por hostigamiento, maltrato, presión económica, manipulación psicológica y asilamiento social.

Uno de los detalles más controversiales de estas iglesias es la falta de transparencia en las actividades que realizan, lo que despertó sospechas no sólo en el público, sino también en las autoridades de varios paises.

Embed - don’t try this #fyp #viral @isdurpyy don’t try this #fyp #viral original sound - Alex Debido a esto, usuarios en TikTok idearon un reto viral para conocer los secretos que esconden las sedes de la Cienciología. El desafío consiste en irrumpir en estas iglesias y correr lo más rápido posible a través de las diferentes habitaciones, mientras se filma todo lo que se ve por dentro. De esta manera, se podría revelar qué sucede dentro de estas instalaciones.

En los videos difundidos, se puede ver cómo los jóvenes corren por las sedes mientras evitan ser atrapados por guardias de seguridad y personal del lugar, quienes no permiten la entrada a cualquier persona.

Denuncias en la Cienciología Esta práctica religiosa ofrece a sus fieles diferentes cursos y sesiones pagas para "liberarlos" de traumas y alcanzar estados superiores de conciencia. A lo largo de los años, muchos exmiembros denunciaron que desde la Iglesia les exigían pagar grandes cantidades de dinero para avanzar en distintos "niveles".