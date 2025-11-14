UN hombre de 33 años fue detenido. El atraco ocurrió en un local de “One City”.

Se robó un parlante de un conocido local y salió corriendo por calle San Martín

Un hombre de 33 años fue detenido anoche luego de sustraer un parlante tipo torre de un comercio. El hecho ocurrió en calle San Martín al 2200, de Las Heras.

Según informó la Policía, personal que patrullaba la zona de San Martín e Independencia, en apoyo al GUM, observó a un hombre corriendo. En el lugar se informó que el hombre habría robado una torre de sonido del local comercial “One City”.

Tras un operativo de búsqueda, el sospechoso —identificado como J.E.A. (33)— fue interceptado en el barrio Adolfo Calle, donde quedó detenido. El parlante sustraído fue recuperado a pocas cuadras del comercio.