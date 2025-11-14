14 de noviembre de 2025 - 08:56

Se robó un parlante de un conocido local y salió corriendo por calle San Martín

UN hombre de 33 años fue detenido. El atraco ocurrió en un local de “One City”.

Se robó un parlante de un conocido local y salió corriendo por calle San Martín

Se robó un parlante de un conocido local y salió corriendo por calle San Martín

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 33 años fue detenido anoche luego de sustraer un parlante tipo torre de un comercio. El hecho ocurrió en calle San Martín al 2200, de Las Heras.

Leé además

Las Heras: la Policía Rural decomisó 200 kilos de carne en mal estado.

Operativo en Las Heras: decomiso y destrucción de 200 kilos de carne y conserva en mal estado

Por Redacción Policiales
El hombre detenido ayer en Las Heras. Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Detuvieron en Las Heras a un joven que era buscado por al menos tres robos de motos

Por Redacción Policiales

Según informó la Policía, personal que patrullaba la zona de San Martín e Independencia, en apoyo al GUM, observó a un hombre corriendo. En el lugar se informó que el hombre habría robado una torre de sonido del local comercial “One City”.

Tras un operativo de búsqueda, el sospechoso —identificado como J.E.A. (33)— fue interceptado en el barrio Adolfo Calle, donde quedó detenido. El parlante sustraído fue recuperado a pocas cuadras del comercio.

Se dio intervención al Ayudante Fiscal de turno, quien dispuso las medidas correspondientes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Desbarataron un punto de venta de droga en Las Heras.

"Narcocasera": detuvieron a una mujer con cocaína, efectivo y una balanza digital en Las Heras

Por Redacción Policiales
el metrotranvia inauguro nuevos paradores en las heras y godoy cruz

El Metrotranvía inauguró nuevos paradores en Las Heras y Godoy Cruz

Por Redacción Sociedad
Con un operativo planificado, arrestaron a El Dientón: el prontuario del peligroso delincuente.

Con un operativo planificado, arrestaron a "El Dientón": el prontuario del peligroso delincuente

Por Redacción Policiales
Cayó granizo sobre el Gran Mendoza y se esperan más tormentas.

Se cumplió el pronóstico: lluvias intensas, granizo y alerta en el Gran Mendoza y otros departamentos

Por Redacción Sociedad