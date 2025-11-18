18 de noviembre de 2025 - 19:19

El Gobierno nacional acordó con las provincias eliminar las retenciones al petróleo convencional

Así lo anticipó el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que esta tarde se firmará el acuerdo entre el Gobierno y la provincia.

El Gobierno Nacional va a quitar las retenciones al petróleo convencional para fomentar el desarrollo del sector. 

Los Andes
Por Redacción Economía

El Gobierno nacional anunció que está dando los primeros pasos para retirar las retenciones al petróleo convencional, una medida que apunta a impulsar la actividad en las provincias productoras y a mejorar la competitividad del sector. La decisión fue confirmada públicamente este martes.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, detalló en sus redes sociales que la iniciativa se definió en acuerdo con los distritos petroleros del país. Según explicó, Nación y las provincias coincidieron en avanzar de manera coordinada para modificar el esquema vigente.

“Como primer paso, se firmó un acta de entendimiento entre el Ministerio de Economía y la provincia de Chubut”, indicó. Este documento establece que la provincia “se ha comprometido a rever sus cánones”, en un esfuerzo compartido entre la Nación y las provincias para acompañar la quita de retenciones.

“Menos impuestos es más inversión y más trabajo para los argentinos”, concluyó Adorni.

La oficialización del nuevo esquema, según el Gobernador, ofrece un triple beneficio: “Alivio fiscal, más producción y generación de empleo, además de un impacto positivo en el precio del combustible”, resumió.

En la reunión estuvieron presentes Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y su par del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut Ignacio Torres. También estuvieron presentes el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, y el Presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea.

El acta de entendimiento contempla la adecuación del régimen de los DEX, en donde el Gobierno se compromete a llevarlo hacia un esquema en el que sean eliminados por completo. Chubut, por su parte, ratifica y profundiza sus políticas de acompañamiento mediante la revisión de regalías y cánones.

“El Gobierno Nacional continúa avanzando en la reducción de la carga impositiva sobre la producción y las exportaciones de energía, con el objetivo de aliviar al sector privado, promover nuevas inversiones y consolidar un crecimiento sostenido basado en reglas claras y previsibles”, detalló el Ministerio de Economía.

El gobernador de Chubut celebró el acuerdo

Por su parte, el gobernador Torres celebró el acta entre Nación y Provincia, al calificarlo como “la tercera inversión más importante de la Cuenca del Golfo San Jorge”, con un impacto estimado de US$370 millones que se reinvertirán en la industria.

“Es un paso histórico que defendimos con firmeza desde el Acuerdo de Competitividad que venimos trabajando junto a las operadoras y los gremios del sector. Esta decisión no solo reconoce el esfuerzo de nuestra gente, sino que también devuelve previsibilidad a uno de los motores centrales de la economía chubutense”.

Sobre el final, agregó: “Seguiremos acompañando cada inversión con reglas claras y compromiso. Cuando la Provincia, la Nación, las empresas y los gremios empujamos en la misma dirección, los resultados se ven y el futuro empieza a tomar forma. Hoy, Chubut vuelve a ser ejemplo de lo que podemos lograr trabajando en equipo”.

