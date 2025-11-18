El Gobierno desreguló otro sector de la industria y afectará al precio de la yerba mate

A través del decreto 812/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional desreguló el mercado de la yerba mate al quitarle al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) , la facultad de intervenir y fijar los precios del sector.

La resolución firmada por el presidente Javier Milei , el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo , reescribe gran parte del decreto 1240/02 que reglamenta las funciones y atribuciones del organismo .

" El INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado , generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados”, reza el decreto.

Además, instruyeron al organismo de la yerba a que "en el plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la presente medida, releve y adecue toda normativa dictada por el citado Instituto Nacional que contradiga lo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 1240 del 12 de julio de 2002".

El texto oficial también deja sin efecto los artículos 9°, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Decreto N° 1240 del 12 de julio de 2002.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca explicó que la medida está alineada al decreto 70/2023 y el artículo 42 de la Constitución Nacional: "La derogación de normas que resultan contrarias a la defensa de la competencia y la desregulación promovida por el Gobierno Nacional".

"De esta manera, las modificaciones tienen tres ejes: la derogación de las facultades de intervención sobre la actividad económica del sector, la prohibición de distorsionar los valores del mercado; y la adecuación a la normativa", señala la resolución con el objetivo de que el INYM "focalice sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo".