El Gobierno desreguló otro sector de la industria y afectará al precio de la yerba mate

A través del decreto 812/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional desreguló el mercado de la yerba mate al quitarle al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), la facultad de intervenir y fijar los precios del sector.
Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, le quitaron facultades al INYM y tendrá 30 días para adecuarse a la nueva reglamentación.
La resolución firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, reescribe gran parte del decreto 1240/02 que reglamenta las funciones y atribuciones del organismo.
"El INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados”, reza el decreto.
Además, instruyeron al organismo de la yerba a que "en el plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la presente medida, releve y adecue toda normativa dictada por el citado Instituto Nacional que contradiga lo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 1240 del 12 de julio de 2002".
El texto oficial también deja sin efecto los artículos 9°, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Decreto N° 1240 del 12 de julio de 2002.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca explicó que la medida está alineada al decreto 70/2023 y el artículo 42 de la Constitución Nacional: "La derogación de normas que resultan contrarias a la defensa de la competencia y la desregulación promovida por el Gobierno Nacional".
"De esta manera, las modificaciones tienen tres ejes: la derogación de las facultades de intervención sobre la actividad económica del sector, la prohibición de distorsionar los valores del mercado; y la adecuación a la normativa", señala la resolución con el objetivo de que el INYM "focalice sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo".