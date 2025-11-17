El consumo en autoservicios repuntó 12,5% en octubre y revirtió la caída de septiembre

Un informe reveló que el consumo en autoservicios registró en octubre un aumento del 12,5% respecto de septiembre, aunque sigue 2,3% por debajo del nivel del año pasado. El ticket promedio se ubicó en $8.948.

El consumo en autoservicios de todo el país registró en octubre un crecimiento mensual del 12,5% respecto de septiembre, con un ticket promedio de $8.948. Así se informó en un relevamiento privado de Scanntech, que fue realizado sobre 725 comercios que procesan más de 3 millones de tickets por mes.

El estudio indica que el incremento de octubre se verificó en todas las categorías de venta, marcando una reversión de la dinámica observada en septiembre, cuando el consumo había caído 7,8% respecto de agosto. En términos interanuales, en cambio, octubre mostró una caída del 2,3%, frente a una baja de 6,3% registrada en el mes anterior.

Tanto el interior del país como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) exhibieron la misma tendencia de recuperación mensual, según el radar de Scanntech.

El incremento general de precios en octubre fue del 2% mensual, y la variación interanual alcanzó 21,1%. Entre las categorías que mostraron los mayores aumentos intermensuales se destacaron cosmética, cuidado del hogar y productos para merienda-desayuno.

Cabe mencionar que el trabajo de Scanntech se basó en la información procesada por 725 autoservicios a nivel nacional, con un volumen superior a los 3 millones de tickets mensuales. Esto permitió obtener indicadores de consumo y precios con una alta frecuencia.