Mayoristas lanzan una semana de descuentos de hasta 40% para reactivar el consumo

Con ventas mayoristas en baja sostenida, distribuidores, fabricantes y comercios de proximidad impulsan una acción conjunta del 17 al 23 de noviembre con rebajas de hasta el 40%. Según estimaciones privadas, la facturación de este sector del comercio cayó 5,4% en el primer semestre del año.
Frente a este panorama, los comercios mayoristas de todo el país se unen para lanzar una nueva edición de la Black Week Nacional, una semana de descuentos y promociones especiales que se realizará del 17 al 23 de noviembre en todo el territorio argentino.
Hasta 40% de descuento
La iniciativa, organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), está dirigida tanto al público general como a los pequeños comercios. Durante esos siete días, los locales mayoristas adheridos -con puntos de venta físicos y plataformas online- ofrecerán rebajas de hasta el 40% en una amplia variedad de productos.
El objetivo, explican desde el sector, es impulsar el consumo y dinamizar las ventas en una coyuntura marcada por la caída del poder adquisitivo y la retracción de la demanda. “Es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para mover la rueda de la economía”, destacan desde Cadam.
Impulso para los pequeños comercios
Inspirado en el concepto de los populares eventos “black”, el nombre también apela a un juego simbólico: lograr que las cuentas en “rojo” vuelvan a estar en “negro” en los balances del sector.
La expectativa es que ese impulso promocional se traslade al comercio tradicional, donde autoservicios, almacenes y pequeños comerciantes continúan siendo actores clave del abastecimiento cotidiano.
En un escenario donde los sueldos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales, los comerciantes mayoristas insisten en la necesidad de una reforma fiscal y laboral que reduzca costos, simplifique las cargas y favorezca la generación de empleo. “Existen aportes obligatorios que encarecen la contratación, no benefician al trabajador y terminan trasladándose a los precios ”, advierten.
Qué comercios de Mendoza se suman
Godoy Cruz
Makro – Rodríguez Peña 790
Maxiconsumo – Rodríguez Peña 2600
Oscar David Mayorista – Elpidio González 320
Basualdo Mayorista – Carril Rodríguez Peña 2050
Yaguar - Carril Rodríguez Peña
Guaymallén
Buj Mayorista – Alberdi 485, San José
General Alvear
La Yunta General Alvear – Av. Uspallata 475
La Yunta Bowen – Sarmiento Norte y Emilio Civit, Bowen
San Rafael
Cereales El Diamante – Av. Bartolomé Mitre 3001
La Yunta Roca – Av. Roca y República de Siria
La Yunta Urquiza – Av. Urquiza y Almirante Brown
La Yunta Las Heras – Las Heras y Maza
La Yunta 9 de Julio – 9 de Julio 1114
La Yunta Dean Funes – Los Sauces 965
La Yunta Sarmiento – Av. Sarmiento 1077
La Yunta Los Sauces – Dean Funes y Roca
La Yunta Las Paredes – Hipólito Yrigoyen 5600, Las Paredes
La Yunta Montoya – Hipólito Yrigoyen 11700, Las Paredes
La Yunta Balcarce – Balcarce y Ortiz de Rosas
La Yunta Santa Fe – Santa Fe y República de Siria
La Yunta Callao – Callao 1080
La Yunta Rivadavia 1 – Rivadavia 1600
La Yunta Rivadavia 2 – Rivadavia casi Iselín
La Yunta Mitre – Mitre y Neuquén
La Yunta Salto – Av. San Martín 56, Villa Atuel
La Yunta Zapata – Zapata 612
La Yunta Villa Atuel – Ruta Nacional 143, km 495, Salto de las Rosas
La Yunta Monte Coman – Calle La Plata entre Corrientes y Entre Ríos, Monte Coman
La Yunta Cuadro Nacional – Santa María de Oro 290, Cuadro Nacional
La Yunta Balloffet – Balloffet 2800
La Yunta Velez – Velez Sarsfield e Irene Curie
La Yunta Alem – Alem y Comodoro Py
La Yunta Cuadro Benegas – Ruta Nacional 144 Km 666, Cuadro Benegas
La Yunta Centro – Godoy Cruz 84
La Yunta Libertador – Av. Libertador y Av. Los Sauces