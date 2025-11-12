12 de noviembre de 2025 - 14:07

Mayoristas lanzan una semana de descuentos de hasta 40% para reactivar el consumo

Del 17 al 23 de noviembre se realizará el Black Week Nacional, con rebajas de hasta el 40%. Qué comercios de Mendoza se suman.

Mayoristas de todo el país lanzan una semana de descuentos de hasta 40%. Qué comercios se suman en Mendodza

Mayoristas de todo el país lanzan una semana de descuentos de hasta 40%. Qué comercios se suman en Mendodza

Foto:

Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Con ventas mayoristas en baja sostenida, distribuidores, fabricantes y comercios de proximidad impulsan una acción conjunta del 17 al 23 de noviembre con rebajas de hasta el 40%. Según estimaciones privadas, la facturación de este sector del comercio cayó 5,4% en el primer semestre del año.

Leé además

El beneficio aplica todos los miércoles en compras presenciales y online con tarjetas de crédito del BNA.

Vuelve el reintegro con MODO y BNA+: cómo aprovechar $72.000 en supermercados y mayoristas

Por Melisa Sbrocco
Los clientes del Banco Nación pueden ahorrar hasta $12.000 por semana en supermercados y mayoristas adheridos.

Vuelve el reintegro de $96.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco

Frente a este panorama, los comercios mayoristas de todo el país se unen para lanzar una nueva edición de la Black Week Nacional, una semana de descuentos y promociones especiales que se realizará del 17 al 23 de noviembre en todo el territorio argentino.

Compras supermercado Mayoristas Alimentos
Los comercios mayoristas lanzan una nueva edición de la Black Week Nacional

Los comercios mayoristas lanzan una nueva edición de la Black Week Nacional

Hasta 40% de descuento

La iniciativa, organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), está dirigida tanto al público general como a los pequeños comercios. Durante esos siete días, los locales mayoristas adheridos -con puntos de venta físicos y plataformas online- ofrecerán rebajas de hasta el 40% en una amplia variedad de productos.

El objetivo, explican desde el sector, es impulsar el consumo y dinamizar las ventas en una coyuntura marcada por la caída del poder adquisitivo y la retracción de la demanda. “Es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para mover la rueda de la economía”, destacan desde Cadam.

Impulso para los pequeños comercios

Inspirado en el concepto de los populares eventos “black”, el nombre también apela a un juego simbólico: lograr que las cuentas en “rojo” vuelvan a estar en “negro” en los balances del sector.

La expectativa es que ese impulso promocional se traslade al comercio tradicional, donde autoservicios, almacenes y pequeños comerciantes continúan siendo actores clave del abastecimiento cotidiano.

En un escenario donde los sueldos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales, los comerciantes mayoristas insisten en la necesidad de una reforma fiscal y laboral que reduzca costos, simplifique las cargas y favorezca la generación de empleo. “Existen aportes obligatorios que encarecen la contratación, no benefician al trabajador y terminan trasladándose a los precios ”, advierten.

El acuerdo de precios genera quejas e incertidumbre en mayoristas locales

Qué comercios de Mendoza se suman

Godoy Cruz

  • Makro – Rodríguez Peña 790
  • Maxiconsumo – Rodríguez Peña 2600
  • Oscar David Mayorista – Elpidio González 320
  • Basualdo Mayorista – Carril Rodríguez Peña 2050
  • Yaguar - Carril Rodríguez Peña

Guaymallén

  • Buj Mayorista – Alberdi 485, San José

General Alvear

  • La Yunta General Alvear – Av. Uspallata 475
  • La Yunta Bowen – Sarmiento Norte y Emilio Civit, Bowen

San Rafael

  • Cereales El Diamante – Av. Bartolomé Mitre 3001
  • La Yunta Roca – Av. Roca y República de Siria
  • La Yunta Urquiza – Av. Urquiza y Almirante Brown
  • La Yunta Las Heras – Las Heras y Maza
  • La Yunta 9 de Julio – 9 de Julio 1114
  • La Yunta Dean Funes – Los Sauces 965
  • La Yunta Sarmiento – Av. Sarmiento 1077
  • La Yunta Los Sauces – Dean Funes y Roca
  • La Yunta Las Paredes – Hipólito Yrigoyen 5600, Las Paredes
  • La Yunta Montoya – Hipólito Yrigoyen 11700, Las Paredes
  • La Yunta Balcarce – Balcarce y Ortiz de Rosas
  • La Yunta Santa Fe – Santa Fe y República de Siria
  • La Yunta Callao – Callao 1080
  • La Yunta Rivadavia 1 – Rivadavia 1600
  • La Yunta Rivadavia 2 – Rivadavia casi Iselín
  • La Yunta Mitre – Mitre y Neuquén
  • La Yunta Salto – Av. San Martín 56, Villa Atuel
  • La Yunta Zapata – Zapata 612
  • La Yunta Villa Atuel – Ruta Nacional 143, km 495, Salto de las Rosas
  • La Yunta Monte Coman – Calle La Plata entre Corrientes y Entre Ríos, Monte Coman
  • La Yunta Cuadro Nacional – Santa María de Oro 290, Cuadro Nacional
  • La Yunta Balloffet – Balloffet 2800
  • La Yunta Velez – Velez Sarsfield e Irene Curie
  • La Yunta Alem – Alem y Comodoro Py
  • La Yunta Cuadro Benegas – Ruta Nacional 144 Km 666, Cuadro Benegas
  • La Yunta Centro – Godoy Cruz 84
  • La Yunta Libertador – Av. Libertador y Av. Los Sauces
  • Mayorista Piazze - Av. Bartolomé Mitre 3652

Malargüe

  • La Yunta Malargüe 1 – San Martín 1199
  • La Yunta Malargüe 2 – Corvalán y Troncoso
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nueva grilla salarial de las trabajadoras de casas particulares ya rige desde noviembre con un incremento del 1,4%.

Empleadas domésticas con aumento y bono: cuánto cobran por media jornada en noviembre 2025

Por Melisa Sbrocco
El ministro de Economía, Luis Caputo. 

Ganancias 2025: el plan de Caputo para ampliar deducciones y aliviar el impuesto

Por Redacción Economía
Dólar hoy, 12 de noviembre

Baja el dólar hoy: a cuánto cotiza y cuál es la brecha con el blue

Por Redacción Economía
la mendocina que tiene un tostadero y llego a lo mas alto del cafe mundial

La mendocina que tiene un tostadero y llegó a lo más alto del café mundial

Por Redacción Economía