Aceleraron los precios mayoristas y se registró un aumento de 3,7% en septiembre

El Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en septiembre de este año un aumento del 3,7 % , respecto del mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ).

El incremento se debe a la suba de 3,3% en los productos nacionales y de 9% en los productos importados

El nivel general registró un aumento de 3,7 en septiembre de 2025 ,

La variación interanual de los precios mayoristas fue de 24,2% en septiembre.

Según Agencia Noticas Argentinas, el mes de septiembre se destacó por la aceleración mensual de los productos importados, que subieron 9%, casi el doble de las mayores subas registradas a lo largo del año.

Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron: los productos agropecuarios (0,42%), productos refinados del petróleo (0,37%), vehículos automotores, carrocerías y repuestos (0,35%), petróleo crudo y gas (0,34%) y alimentos y bebidas (0,24%).

Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 4,1% en el mismo período. En este caso, se explica por la suba de 3,7% en los productos nacionales y de 9% en los productos importados.

Asimismo, el nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 4% en septiembre, como consecuencia de la suba de 5,2% en los productos primarios y de 3,5% en los productos manufacturados y energía eléctrica.