Hasta $330.000: los nuevos precios del DNI y el pasaporte en 2026

El Ministerio del Interior oficializó este martes un nuevo cuadro tarifario para los trámites del Documento Nacional de Identidad ( DNI ) y del pasaporte , a través de una actualización de las tasas que percibe el Registro Nacional de las Personas.

La medida fue establecida mediante la Resolución 19/2026 y la Disposición 106/2026. Comenzará a regir desde el 6 de marzo , según la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas ( Renaper ).

La normativa deja sin efecto artículos de resoluciones dictadas en 2025 y apunta a actualizar los valores que cobra el organismo por la expedición de documentos, certificados y otros servicios, en el marco de la Ley 17.671. Según se informó, el objetivo es sostener la prestación eficiente de los servicios, en un contexto de mayor demanda y creciente utilización de herramientas digitales para validación de identidad.

En paralelo, la Resolución 106/2026 también modificó los aranceles para la tramitación del pasaporte.

Para personas argentinas, el primer DNI para recién nacidos seguirá siendo gratuito hasta los seis meses. En cambio, el primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad y las actualizaciones a los cinco, ocho y catorce años pasarán a costar 10.000 pesos por trámite.

Los nuevos ejemplares por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción también tendrán un valor de $10.000.

En el caso de los servicios exprés, los costos se incrementan de manera significativa. El trámite exprés tendrá un adicional de $16.000, lo que eleva el total a $26.000.

La modalidad 24 horas sumará $31.000 adicionales, con un total de $41.000.

El trámite al instante, disponible solo en oficinas habilitadas, implicará un recargo de $47.000, alcanzando un total de $57.000.

Nuevo DNI 2026: así luce

El nuevo ejemplar de DNI por errores formales de emisión, pasados 90 días de la entrega inicial, tendrá un valor de $10.000. La rectificación de datos sin emisión de DNI seguirá siendo gratuita.

Para personas extranjeras, tanto del Mercosur como de otros Estados, la primera identificación y las principales actualizaciones costarán $20.000. Ese valor se aplicará a menores de 14 años y a mayores con residencia temporaria o permanente. Las actualizaciones, rectificaciones o cambios de domicilio también tendrán un costo de $20.000 por gestión.

El esquema incorpora además valores para servicios digitales de validación de identidad y verificación de datos.

La verificación de vigencia del DNI, validación de datos o avisos de fallecimiento mediante tecnología API REST tendrá un costo escalonado: 60 pesos por transacción hasta 40.000 operaciones mensuales, 35 pesos para volúmenes entre 40.000 y 2 millones y 20 pesos para consumos superiores a los 2 millones.

La prueba de vida pasiva y la verificación de pasaporte costarán 70 pesos cada una. Para organismos de la Administración Pública Nacional, las tarifas serán reducidas y oscilarán entre 2 y 7 pesos por transacción, según el volumen y el servicio.

Entre otros trámites, las copias autenticadas de constancias y el suministro de información especializada costarán entre 8.000 y 9.000 pesos.

Los peritajes sobre el documento costarán 15.000 pesos en el caso de informe forense y 8.000 pesos para informe simple.

Nuevo precio del pasaporte 2026

En cuanto al pasaporte, el costo del trámite ordinario con entrega regular pasará a ser de $100.000, lo que implica un incremento cercano al 43%.

Para quienes requieran mayor urgencia, el trámite exprés implicará un adicional de $100.000, alcanzando un total de $200.000.

La modalidad de resolución inmediata con entrega, dentro de las 6 horas de iniciado el trámite, tendrá un recargo de $230.000, lo que llevará el costo final a $330.000. En este caso, el aumento ronda el 32%.

Pasaporte argentino Pasaporte argentino Shutterstock

Viajes al exterior

También se fijaron nuevos valores para la fabricación de credenciales diplomáticas y no diplomáticas, consulares, de misiones especiales y de organismos internacionales, que costarán $31.000.

La autorización de viaje al exterior para menores de 18 años con pasaporte ordinario tendrá un valor de $30.000.

Las exenciones

No abonarán tasa los organismos públicos que requieran documentos en el marco de sus funciones, las personas sin recursos económicos y sus hijos menores o personas a cargo con capacidades restringidas.

También estarán exentos quienes tramiten un nuevo DNI por errores formales dentro de los 90 días de la entrega, quienes soliciten rectificación registral de sexo, cambio de nombre de pila o clasificación de género X con emisión de nuevo documento, quienes gestionen el certificado de preidentificación por carecer de DNI y acta de nacimiento y quienes soliciten el primer ejemplar por inscripción tardía.