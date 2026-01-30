30 de enero de 2026 - 13:26

Desde febrero, habrá cambios en el DNI y Pasaporte: cuáles son

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) oficializó nuevas medidas de seguridad y diseños para los documentos nacionales.

Desde febrero, habrá cambios en el DNI y Pasaporte: cuáles son

Desde febrero, habrá cambios en el DNI y Pasaporte: cuáles son

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) anunció que, a partir del próximo domingo 1° de febrero, comenzarán a regir importantes cambios en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte argentino. La medida tiene como objetivo principal reforzar la seguridad, agilizar los controles de identidad y modernizar el sistema documental nacional bajo estándares internacionales.

Leé además

vino a la nave vuelve con todo para recibir a turf en una nueva edicion de ?verano en la ciudad

Vino a la Nave vuelve con todo para recibir a Turf en una nueva edición de “Verano en la Ciudad"

Por Redacción
el centro de atencion primaria veterinaria de maipu ya supera las 300 consultas mensuales

El Centro de Atención Primaria Veterinaria de Maipú ya supera las 300 consultas mensuales

Por Redacción

A través de las Disposiciones 54/2026 y 55/2026 publicadas en el Boletín Oficial, el organismo detalló que las actualizaciones alcanzan tanto al formato físico como a las capas de seguridad tecnológica de los ejemplares.

El nuevo DNI electrónico: más seguridad a simple vista

El nuevo diseño del DNI incorpora las denominadas medidas de seguridad de "Nivel 1", que son aquellas identificables a simple vista sin necesidad de herramientas especiales. Entre los cambios estéticos y técnicos más destacados se encuentran:

  • Identidad Nacional: El anverso incluirá una escarapela argentina enmarcando el retrato, tres estrellas representativas del orgullo nacional, el Sol de Mayo, y fondos con imágenes de glaciares, la cordillera y el mapa bicontinental.

  • Tecnología Antifraude: Sumará un holograma transparente renovado, impresión en iris (arcoíris) y una ventana transparente con imagen fantasma del titular.

  • Grabado Láser: Todos los datos personales y la fotografía se grabarán íntegramente mediante tecnología láser sobre la tarjeta de policarbonato, lo que dificulta cualquier intento de adulteración.

  • Menores de edad: A partir de ahora, los menores de 14 años recibirán un ejemplar con las mismas características que el de los adultos. Para los niños menores de 5 años, se mantendrá el espacio para la firma de padres o tutores.

image.png
Aumentos para tramitar el DNI y el Pasaporte.

Aumentos para tramitar el DNI y el Pasaporte.

Pasaporte: hoja de policarbonato y mayor resistencia

En sintonía con las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el nuevo pasaporte argentino dejará atrás el modelo de 2021. Las principales novedades son:

  • Durabilidad: Se incorpora una hoja de datos fabricada en policarbonato, mucho más resistente al desgaste y al paso del tiempo.

  • Seguridad: Contará con 34 páginas con diseños de seguridad en tres niveles, incluyendo microimpresiones y fondos de seguridad complejos (guilloches).

  • Grabado de datos: Al igual que el DNI, la personalización se realizará mediante grabado láser.

Pasaporte argentino
Pasaporte argentino

Pasaporte argentino

¿Es obligatorio renovar los documentos actuales?

Desde el Ministerio del Interior aclararon que no es necesario realizar un recambio inmediato. Los DNI y Pasaportes emitidos antes del 1° de febrero seguirán siendo válidos y conservarán su plena vigencia legal hasta la fecha de vencimiento que figura en cada ejemplar.

La implementación de los nuevos modelos será gradual, ya que el Renaper continuará utilizando los insumos existentes hasta agotar stock, garantizando así una transición eficiente y sin interrupciones en el servicio de trámites ciudadanos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estos son los números ganadores de la quiniela de Mendoza. Archivo / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 30 de enero

Por Redacción Sociedad
Lluvia y más lluvia: se espera un fin de semana pasado por agua y suspenden al aire libre

Fin de semana con severas tormentas: se suman eventos al aire libre suspendidos o postergados

Por Ignacio de la Rosa
mendoza incorpora la perspectiva de genero en un sector historicamente masculinizado: en que consiste

Mendoza incorpora la perspectiva de género en un sector "históricamente masculinizado": en qué consiste

Por Redacción Sociedad
Se espera un fin de semana con intensas tormentas en Mendoza

Fin de semana con alertas y "combo meteorológico": dónde y cuándo golpeará la tormenta

Por Redacción Sociedad