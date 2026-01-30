El Registro Nacional de las Personas (Renaper) oficializó nuevas medidas de seguridad y diseños para los documentos nacionales.

Desde febrero, habrá cambios en el DNI y Pasaporte: cuáles son

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) anunció que, a partir del próximo domingo 1° de febrero, comenzarán a regir importantes cambios en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte argentino. La medida tiene como objetivo principal reforzar la seguridad, agilizar los controles de identidad y modernizar el sistema documental nacional bajo estándares internacionales.

A través de las Disposiciones 54/2026 y 55/2026 publicadas en el Boletín Oficial, el organismo detalló que las actualizaciones alcanzan tanto al formato físico como a las capas de seguridad tecnológica de los ejemplares.

El nuevo DNI electrónico: más seguridad a simple vista El nuevo diseño del DNI incorpora las denominadas medidas de seguridad de "Nivel 1", que son aquellas identificables a simple vista sin necesidad de herramientas especiales. Entre los cambios estéticos y técnicos más destacados se encuentran:

Identidad Nacional: El anverso incluirá una escarapela argentina enmarcando el retrato, tres estrellas representativas del orgullo nacional, el Sol de Mayo, y fondos con imágenes de glaciares, la cordillera y el mapa bicontinental.

Tecnología Antifraude: Sumará un holograma transparente renovado, impresión en iris (arcoíris) y una ventana transparente con imagen fantasma del titular.

Grabado Láser: Todos los datos personales y la fotografía se grabarán íntegramente mediante tecnología láser sobre la tarjeta de policarbonato, lo que dificulta cualquier intento de adulteración.

Menores de edad: A partir de ahora, los menores de 14 años recibirán un ejemplar con las mismas características que el de los adultos. Para los niños menores de 5 años, se mantendrá el espacio para la firma de padres o tutores. image.png Aumentos para tramitar el DNI y el Pasaporte. Pasaporte: hoja de policarbonato y mayor resistencia En sintonía con las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el nuevo pasaporte argentino dejará atrás el modelo de 2021. Las principales novedades son:

Durabilidad: Se incorpora una hoja de datos fabricada en policarbonato, mucho más resistente al desgaste y al paso del tiempo.

Seguridad: Contará con 34 páginas con diseños de seguridad en tres niveles, incluyendo microimpresiones y fondos de seguridad complejos (guilloches).

Grabado de datos: Al igual que el DNI, la personalización se realizará mediante grabado láser. Pasaporte argentino Pasaporte argentino Shutterstock ¿Es obligatorio renovar los documentos actuales? Desde el Ministerio del Interior aclararon que no es necesario realizar un recambio inmediato. Los DNI y Pasaportes emitidos antes del 1° de febrero seguirán siendo válidos y conservarán su plena vigencia legal hasta la fecha de vencimiento que figura en cada ejemplar.

La implementación de los nuevos modelos será gradual, ya que el Renaper continuará utilizando los insumos existentes hasta agotar stock, garantizando así una transición eficiente y sin interrupciones en el servicio de trámites ciudadanos.