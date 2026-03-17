Según su relato, los presuntos homicidios habrían ocurrido antes de haber envenenado a sus amigas.

El hijo de "Yiya" Murano aseguró que su madre asesinó a otras tres mujeres.

El hijo de María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, más conocida como "Yiya" Murano, afirmó que su madre asesinó a otras tres mujeres antes de ser acusada y detenida por envenenar a Carmen Zulema del Giorgio, Nilda Gamba y Lelia Formisano.

Durante el programa "Tiempo de policiales" de ATP Stream, Martín Murano detalló: "Me cayó la ficha hace unos años y lo investigué bastante el caso hace un tiempo atrás. Había tres mujeres, también mayores de edad y casi sin familia, que invirtieron dinero. Eran señoras mayores solas y también fallecieron de manera misteriosa. Desconozco el lapso de muerte entre una y otra, pero fue antes de las tres víctimas que todos conocemos".

hijo de yiya Martín, el hijo de Yiya Murano, afirmó que su mamá asesinó a otras tres mujeres. NA El hijo de "Yiya" planteó una comparación al hablar de estos hechos, ya que graficó: "Fue como si murieran de un balazo en la espalda tres vecinos de Carlos Robledo Pucho. Esto más que una duda es una certeza".

Martín afirmó que había "una amistad" entre las mujeres muertas y "la envenenadora de Monserrat": "Y aporto más detalles macabros. Dos de esas mujeres vivían en el mismo piso del edificio en el que vivía Jorge Eduardo Burgos, 'el descuartizador de Barracas'. Ellas vivían en dos departamentos del tercer piso, en el otro vivía Burgos y en el cuarto piso vivía la hermana de Yiya. Podemos decir que mi infancia la pasé rodeado de Yiya y del 'descuartizador' Burgos".

El hombre al que señaló Murano fue acusado de asesinar y descuartizar a Alcira Methyger, quien primero fue la empleada doméstica y luego la pareja de ese criminal, en un hecho ocurrido en febrero de 1955 en un edificio de la calle Montes de Oca 280.

wmremove-transformed Martín, el hijo de Yiya Murano, reveló que la recordada asesina intentó matarlo con un pedazo de torta cuando tenía 10 años. NA Respecto de su infancia recordó que él "tenía 12 años cuando Yiya cayó detenida y partir de ese momento" fue "criado por Ignacia, que era la empleada doméstica", pero luego pasó a ser su "mamá". "Yo pensé que ella había sido detenida por algo referido a las estafas porque se hablaba de dólares, Bonex, mesas de dinero. Las salidas habituales de ella eran con amantes y estaba relacionada con gente de poder, pero no eran militares como se ve en la serie", relató.