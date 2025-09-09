9 de septiembre de 2025 - 21:40

Pasaportes con fallas: dónde conseguir uno nuevo y sin costo ante un viaje inminente

Si tu pasaporte es de la serie afectada y tenés un viaje inminente, Renaper activó un operativo para evitar problemas migratorios.

Pasaporte argentino

Pasaporte argentino

Foto:

Shutterstock
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Si tenés un pasaporte de la serie AAL y un viaje urgente programado para los próximos 7 días, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) te ofrece una solución rápida y gratuita: la reposición inmediata de tu documento.

Leé además

El drama de una artista argentina que viajó a Costa Rica y una aerolínea le destruyó su guitarra

El drama de una artista argentina que viajó a Costa Rica: compartió su momento de angustia y pide ayuda

Por Manuel Ferreyra
Miles de pasaportes defectuosos fueron emitidos en Argentina por un error en la tinta de seguridad.

Alertan por fallas en la fabricación de miles de pasaportes argentinos y piden su devolución: cómo reconocerlo

Por Redacción Sociedad

El primer paso es verificar si tu pasaporte está dentro de las tandas potencialmente afectadas. Podés hacerlo de forma sencilla enviando un mensaje al chatbot oficial de RENAPER por WhatsApp al +54 9 11 5126-1789. Según supo Noticias Argentinas, el sistema te informará si tu documento requiere revisión.

Dónde conseguir un pasaporte nuevo GRATIS en el acto

Si tu pasaporte arroja una "observación" en la verificación de WhatsApp y tenés que viajar en los próximos 7 días, podés acercarte —incluso el mismo día del vuelo— a los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados en aeropuertos y en la terminal fluvial de Buquebus.

Pasaporte de la República Argentina
Pasaporte de la República Argentina
Pasaporte de la República Argentina

Allí, el trámite de verificación y, de ser necesario, la reposición del pasaporte se realiza en el acto y de manera gratuita, demorando entre 2 y 6 horas.

Los centros habilitados son:

  • CABA - Aeroparque Jorge Newbery: Todos los días, las 24 hs.
  • EZEIZA - Ministro Pistarini: Todos los días, las 24 hs.
  • MENDOZA - Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo": Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs.
  • CÓRDOBA - Ingeniero Ambrosio Taravella: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs.
  • ROSARIO - Internacional Islas Malvinas: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs.
  • SALTA - General Martín Miguel de Güemes: Lunes a viernes de 8 a 14 hs.
  • CABA - Buquebus: De lunes a viernes de 8 a 20h. Sábados, domingos y feriados de 09 a 19h.

Para quienes no tienen un viaje inmediato pero desean revisar su pasaporte, pueden hacerlo en el Centro de Documentación Rápida (CDR) Paseo Colón – Av. Paseo Colón 1093, CABA, o en el Registro Civil más cercano a su domicilio en el interior del país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pasaporte argentino

Pasaportes defectuosos: cómo saber si el mío ya no sirve y qué pasa si tengo visa de Estados Unidos

Por Redacción Sociedad
Milei no participará del acto ultraderechista en España.

Milei suspendió su viaje a España y no será parte de un acto de la ultraderecha tras la caída electoral

Por Redacción Política
Zonda este miércoles en Mendoza.

Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará y a cuánto llagará la máxima

Por Redacción Sociedad
ulpiano suarez se ubica en el podio de los intendentes mejor valorados del pais

Ulpiano Suarez se ubica en el podio de los intendentes mejor valorados del país

Por Redacción