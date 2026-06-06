Se incendió un camión cargado con gaseosas en Ruta 7 y trabajan bomberos en la zona

Ocurrió en la zona Agua de las Avispas. Piden circular con precaución.

Volcó un camión cargado con gaseosas en Ruta 7 y trabajan bomberos en la zona.

Un camión cargado con gaseosas se incendió este sábado por la mañana en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1079, en el sector conocido como Agua de Las Avispas.

Como consecuencia del siniestro, se registraron daños en el acoplado del vehículo y en el lugar trabaja personal de Bomberos del Cuartel Central junto a Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo.

Embed Camión en Ruta 7 km 1079, Agua de Las Avispas. El mismo cargado de gaseosas, trabaja personal de Bomberos Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Luján. Afectaciones en el acoplado.Precaucion. pic.twitter.com/nyRJ4HA9k5 — OSVALDO (@VALLEOVA) June 6, 2026

Las autoridades solicitaron circular con precaución por la zona debido a las tareas que se desarrollan en el lugar.