6 de junio de 2026 - 09:50

Se incendió un camión cargado con gaseosas en Ruta 7 y trabajan bomberos en la zona

Ocurrió en la zona Agua de las Avispas. Piden circular con precaución.

Volcó un camión cargado con gaseosas en Ruta 7 y trabajan bomberos en la zona.

Volcó un camión cargado con gaseosas en Ruta 7 y trabajan bomberos en la zona.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un camión cargado con gaseosas se incendió este sábado por la mañana en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1079, en el sector conocido como Agua de Las Avispas.

Leé además

Volcó un camión en la Ruta 60 de Chile y el tránsito está restringido.

Volcó un camión en la Ruta 60 de Chile y el tránsito está restringido
Lucas Moraes abandonó tras un fuerte choque con Joao Ferreira en San Rafael.

El Desafío Ruta 40 tuvo un vuelco inesperado tras un choque en las dunas de El Nihuil

Como consecuencia del siniestro, se registraron daños en el acoplado del vehículo y en el lugar trabaja personal de Bomberos del Cuartel Central junto a Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo.

Embed

Las autoridades solicitaron circular con precaución por la zona debido a las tareas que se desarrollan en el lugar.

Hasta el momento no trascendió el estado de salud del conductor ni las causas que provocaron el fuego.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fin de semana inestable en Mendoza: pronostican lluvias y lloviznas para este sábado.

Fin de semana inestable en Mendoza: pronostican lluvias y lloviznas para este sábado

Por Redacción Sociedad
Normativas.  Leyes, disposiciones y resoluciones sobre el recurso hídrico, otro servicio del Archivo del Agua de Irrigación. 

Patrimonio: Día Internacional de los Archivos ¿por qué son necesarios?

Por Alba María Acevedo
Y un día volvió a abrir el Ecoparque de Mendoza: cómo es y qué se puede ver dentro del renovado paseo

Y un día volvió a abrir el Ecoparque de Mendoza: cómo es y qué se puede ver dentro del renovado paseo

Por Ignacio de la Rosa
Se viene un fin de semana con lluvia y frío en Mendoza

Fin de semana gris en Mendoza: se esperan lluvias y nevadas en cordillera

Por Redacción Sociedad