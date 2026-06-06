Se incendió un camión cargado con gaseosas en Ruta 7 y trabajan bomberos en la zona

Un camión cargado con gaseosas se incendió este sábado por la mañana en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1079, en el sector conocido como Agua de Las Avispas.
Ocurrió en la zona Agua de las Avispas. Piden circular con precaución.
Un camión cargado con gaseosas se incendió este sábado por la mañana en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1079, en el sector conocido como Agua de Las Avispas.
Como consecuencia del siniestro, se registraron daños en el acoplado del vehículo y en el lugar trabaja personal de Bomberos del Cuartel Central junto a Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo.
Las autoridades solicitaron circular con precaución por la zona debido a las tareas que se desarrollan en el lugar.
Hasta el momento no trascendió el estado de salud del conductor ni las causas que provocaron el fuego.