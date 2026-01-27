Cuáles son los pasaportes más poderosos del mundo y por qué Argentina alcanzó su mejor posición

La consultora Henley & Partners presentó este lunes los resultados del Henley Passport Index 2026 , un relevamiento técnico que jerarquiza la movilidad global basándose en datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) .

El informe , que abarca 199 documentos oficiales y 227 destinos posibles, confirma que el privilegio del pasaporte es hoy un factor decisivo para la seguridad y la participación económica internacional.

Singapur se mantuvo en la cima del podio por tercer año consecutivo. Gracias a una política exterior activa y múltiples acuerdos de reciprocidad, sus ciudadanos pueden ingresar sin visado previo a 192 destinos , la cifra más alta registrada hasta la fecha.

El segundo escalón es compartido por Japón y Corea del Sur , con acceso a 188 países, mientras que el tercer lugar agrupa a cinco potencias europeas: Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza , todas con entrada libre a 186 territorios.

Para los ciudadanos argentinos, el 2026 marca un hito en términos de movilidad. El pasaporte nacional alcanzó el puesto número 16 , permitiendo el ingreso sin visa a 169 destinos . Este registro no solo supera la posición 17 obtenida en 2025, sino que iguala la marca de 2024, consolidándose como el mejor desempeño histórico del documento.

Pasaporte argentino Pasaporte argentino Shutterstock

Este crecimiento contrasta notablemente con el año 2010, cuando el país cayó a su punto más bajo en la serie estadística, ubicándose en la posición 26.

Según las fuentes, esta tendencia de estabilidad y crecimiento en los últimos dos años posiciona a la Argentina como uno de los países con mejor acceso global de la región.

El Top 10 y la brecha de movilidad

El ranking de los diez pasaportes más poderosos se completa con naciones mayoritariamente europeas y de Oceanía. Estados Unidos cierra el grupo de los diez primeros con acceso a 179 destinos, superado por Malasia en el noveno puesto con 180. Un caso destacado es el de Emiratos Árabes Unidos (puesto 5), que ha sumado 149 nuevos destinos desde 2006 mediante una intensa labor diplomática.

Sin embargo, el informe también pone de relieve una profunda desigualdad. Mientras los líderes disfrutan de fronteras abiertas, en el extremo opuesto se encuentra Afganistán, cuyos ciudadanos solo pueden acceder a 24 destinos sin visa. Otros países como Siria, Irak y Pakistán enfrentan restricciones similares debido a conflictos armados y falta de acuerdos diplomáticos.

El doctor Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners, señaló que, aunque la movilidad global se ha expandido en las últimas dos décadas, los beneficios se distribuyen de manera desigual. Para el experto, las ventajas se concentran cada vez más en naciones económicamente poderosas y políticamente estables, enmascarando una realidad de aislamiento para otros estados.

La posición de un país en este índice no es aleatoria. Según el informe, depende de la estabilidad institucional, la seguridad interna y la reputación internacional del país emisor. Los gobiernos utilizan este ranking como referencia para optimizar su política exterior, ya que una mayor movilidad se traduce directamente en oportunidades de turismo, negocios e intercambio educativo.