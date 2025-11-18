Vuelve el reintegro en supermercados y mayoristas: cómo acceder a $48.000 con MODO y BNA+

El Banco Nación ofrece 30% de reintegro en supermercados y mayoristas pagando con MODO BNA+ y tarjetas de crédito.

El Banco Nación mantiene activa una promoción que permite reducir el gasto en compras diarias a través de MODO BNA+. Todos los miércoles se aplica un reintegro del 30% pagando con tarjetas de crédito del BNA dentro de la app, con un tope semanal de $12.000 por persona.

El beneficio está habilitado en supermercados y mayoristas de todo el país, tanto de manera presencial como online. En noviembre, cada usuario puede alcanzar hasta $24.000 en devoluciones y un grupo familiar de dos integrantes puede llegar a los $48.000.

Vuelve el reintegro de $48.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+ El Banco Nación confirmó que el programa seguirá vigente “todos los miércoles hasta el 30 de noviembre de 2025”, aplicando un reintegro del 30% para pagos con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco realizados desde MODO BNA+. Según la entidad, el tope es de $12.000 por cliente por miércoles, considerando su CUIT”, y la devolución se acredita “dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Supermercado Modo BNA+ Dos personas por hogar pueden sumar hasta $48.000 en devoluciones durante noviembre. Para compras online, el Banco Nación detalló que el reintegro “se verá reflejado como un ajuste de crédito en el resumen donde figure la operación o en hasta dos resúmenes posteriores”. La promoción no es válida para pagos con saldo en cuenta.

El beneficio está disponible en cadenas nacionales como DIA Online, La Coope en Casa, Alvear, Chango Más, Toledo, The Food Market y Cordiez, junto con comercios presenciales y online adheridos en todo el país.