Vuelve el reintegro en supermercados y mayoristas: cómo acceder a $48.000 con MODO y BNA+

El Banco Nación mantiene activa una promoción que permite reducir el gasto en compras diarias a través de MODO BNA+. Todos los miércoles se aplica un reintegro del 30% pagando con tarjetas de crédito del BNA dentro de la app, con un tope semanal de $12.000 por persona.
El beneficio está habilitado en supermercados y mayoristas de todo el país, tanto de manera presencial como online. En noviembre, cada usuario puede alcanzar hasta $24.000 en devoluciones y un grupo familiar de dos integrantes puede llegar a los $48.000.
Vuelve el reintegro de $48.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+
El Banco Nación confirmó que el programa seguirá vigente “todos los miércoles hasta el 30 de noviembre de 2025”, aplicando un reintegro del 30% para pagos con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco realizados desde MODO BNA+. Según la entidad, el tope es de $12.000 por cliente por miércoles, considerando su CUIT”, y la devolución se acredita “dentro de los 30 días posteriores a la compra.
Para compras online, el Banco Nación detalló que el reintegro “se verá reflejado como un ajuste de crédito en el resumen donde figure la operación o en hasta dos resúmenes posteriores”. La promoción no es válida para pagos con saldo en cuenta.
El beneficio está disponible en cadenas nacionales como DIA Online, La Coope en Casa, Alvear, Chango Más, Toledo, The Food Market y Cordiez, junto con comercios presenciales y online adheridos en todo el país.
Comercios adheridos en Mendoza
Átomo (Palmira, Junín, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, San José y Mendoza capital)
Carrefour (Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Las Heras)
Vea (Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y Ciudad de Mendoza)
Makro (Rodríguez Peña 709, Godoy Cruz)
Jumbo (San Martín 6279, Luján de Cuyo; Balcarce 735, Mendoza)
Coto (Videla Correas 628, Mendoza capital)
Super A (Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Ciudad)
Granja Benedetti (Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Mendoza)
Carnes Rizzo (Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo)
Frigorífico Stella (Maipú, Carrodilla y Godoy Cruz)
Vaca Negra (Guaymallén, Mendoza y Luján de Cuyo)
Tiento (Acceso Sur, Luján de Cuyo)
Hiper Libertad (Godoy Cruz)
Yaguar (Avenida Rodríguez Peña 2053, Godoy Cruz)
Blow Max (Guaymallén y Mendoza capital)
Cuánto comprar para llegar al tope y cómo obtener hasta $48.000 en noviembre
Para alcanzar el tope semanal de $12.000, cada cliente debe realizar compras por $40.000 en un mismo miércoles, ya que el reintegro del 30% cubre ese monto exacto. Como quedan dos miércoles dentro del período vigente de noviembre, una persona puede acumular $24.000 en devoluciones.
En hogares donde dos integrantes cuentan con tarjetas de crédito del Banco Nación y utilizan cada una desde MODO BNA+, el ahorro total asciende a $48.000. Cada titular debe operar con su propio CUIT y realizar los pagos desde la app para que se acredite la devolución sin inconvenientes.
El único requisito es usar tarjetas de crédito del BNA como medio de pago dentro de MODO BNA+, escanear el QR del comercio adherido o comprar en las tiendas online participantes.