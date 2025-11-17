Vuelve el reintegro de $15.000 en Jumbo, Vea y Disco: conocé qué día comprar y con qué medio de pago

Reintegros del 20% y 25% en compras de Jumbo, Vea y Disco pagando con QR de MODO con tarjetas de este banco.

Los topes mensuales van de $8.000 a $15.000 según el tipo de cliente del banco.

Los clientes del Banco Supervielle pueden acceder a reintegros del 20% y 25% en compras presenciales realizadas en los supermercados Jumbo, Disco y Vea. El beneficio rige los días martes y se aplica únicamente a pagos con QR a través de la app de MODO o la app Supervielle.

La promoción estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2025 y contempla topes mensuales de hasta $15.000, dependiendo del tipo de cliente. El reintegro se acredita en la cuenta del banco dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Cómo obtener el reintegro en los supermercados Jumbo, Vea y Disco Para acceder al beneficio, los usuarios deben realizar su compra de manera presencial en cualquier sucursal de Jumbo, Disco o Vea y abonar con QR desde MODO utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard, o débito Visa, todas emitidas por Supervielle.

Supermercados y mayoristas.jpg Los descuentos están disponibles en supermercados como Jumbo, Vea, Disco, Changomas y más. Freepik Los clientes de la Cartera General acceden a un reintegro del 20% con un tope mensual de $8.000, mientras que quienes integran Identité o perciben su sueldo en el banco reciben un 25% con un tope de $15.000.

La modalidad exige tener una cuenta Supervielle asociada a MODO, ya que el reintegro se deposita allí. La promoción es válida solo para compras presenciales, no incluye otras billeteras virtuales y no aplica a tarjetas corporativas. El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores y se calcula sumando todos los consumos del mes dentro del tope correspondiente.