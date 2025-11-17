Vuelve el reintegro de $15.000 en Jumbo, Vea y Disco: conocé qué día comprar y con qué medio de pago

Los clientes del Banco Supervielle pueden acceder a reintegros del 20% y 25% en compras presenciales realizadas en los supermercados Jumbo, Disco y Vea. El beneficio rige los días martes y se aplica únicamente a pagos con QR a través de la app de MODO o la app Supervielle.
La promoción estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2025 y contempla topes mensuales de hasta $15.000, dependiendo del tipo de cliente. El reintegro se acredita en la cuenta del banco dentro de los 30 días posteriores a la compra.
Cómo obtener el reintegro en los supermercados Jumbo, Vea y Disco
Para acceder al beneficio, los usuarios deben realizar su compra de manera presencial en cualquier sucursal de Jumbo, Disco o Vea y abonar con QR desde MODO utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard, o débito Visa, todas emitidas por Supervielle.
Los clientes de la Cartera General acceden a un reintegro del 20% con un tope mensual de $8.000, mientras que quienes integran Identité o perciben su sueldo en el banco reciben un 25% con un tope de $15.000.
La modalidad exige tener una cuenta Supervielle asociada a MODO, ya que el reintegro se deposita allí. La promoción es válida solo para compras presenciales, no incluye otras billeteras virtuales y no aplica a tarjetas corporativas. El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores y se calcula sumando todos los consumos del mes dentro del tope correspondiente.
Requisitos y condiciones
Tener una cuenta Supervielle asociada a MODO.
Hacer la compra en tiendas físicas adheridas.
Pagar únicamente con QR de MODO desde la app Supervielle o la app MODO.
Usar tarjetas de crédito Visa/Mastercard o débito Visa del banco.
No aplica a tarjetas corporativas ni a pagos con otras billeteras.
El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores.
Cuánto hay que gastar para alcanzar el reintegro y cómo maximizar el ahorro
Para los clientes de la Cartera General, el reintegro del 20% permite recuperar hasta $8.000 por mes. Ese tope se alcanza con una compra de $40.000, ya que la devolución cubre una quinta parte del monto gastado. Si el consumo mensual es menor, el reintegro se ajusta proporcionalmente al importe de la compra.
En el caso de los usuarios Identité o quienes cobran su sueldo en Supervielle, el reintegro del 25% llega a un tope de $15.000. Para obtener la devolución completa, es necesario realizar compras por $60.000 dentro del mes. Este porcentaje mayor permite un ahorro más significativo y está pensado para quienes tienen un paquete de productos más amplio dentro del banco.
También es posible incrementar el ahorro dentro del mismo grupo familiar. Si dos personas que conviven y cobran su sueldo en Supervielle realizan compras por separado, cada una puede acceder al tope mensual de $15.000. En conjunto, la familia puede ahorrar $30.000 en el mes, siempre que ambas compras cumplan con las condiciones del banco y se paguen mediante QR de MODO.