Carrefour, a la venta: el escollo para Francisco de Narváez por culpa de su hermano para quedarse con 700 sucursales

La venta de Carrefour enfrenta un freno inesperado, el conflicto judicial de Narváez complica la oferta de ChangoMás para quedarse con la cadena.

La puja de Francisco de Narváez por Carrefour queda atada al avance del complejo proceso judicial.

La posible venta de Carrefour en la Argentina abrió un frente inesperado para Francisco de Narváez, uno de los principales interesados en quedarse con la operación local del supermercado.

Cuando el proceso avanzaba sin sobresaltos, surgió un obstáculo judicial vinculado al concurso preventivo de su hermano Carlos que altera el escenario y tensiona la negociación.

Ese conflicto, asociado a deudas y proyectos inconclusos en el predio del hipermercado de Vicente López, involucra activos de la cadena y suma un factor de riesgo en plena evaluación de ofertas. Así, lo que parecía un camino despejado para De Narváez quedó atravesado por una disputa que arrastra compromisos millonarios.

El conflicto que condiciona la compra de Carrefour por parte de Francisco de Narváez

Según relató Clarín, el freno central proviene del concurso preventivo de Ribera Desarrollos, la empresa de Carlos de Narváez, que entró en crisis en 2018. El fideicomiso creado para pagar a los acreedores reclama construcciones y espacios del terreno donde hoy funciona Carrefour en Vicente López.

El diario detalló que “el reclamo se centra en una torre que nunca se construyó, valuada en US$ 100 millones”, monto que forma parte del acuerdo homologado en 2022.

El conflicto por un proyecto inconcluso en Vicente López suma presión sobre la operación.

En ese marco, especialistas consultados por el medio advirtieron que esta situación “podría afectar tanto el precio como los tiempos de la venta de Carrefour”. Al mismo tiempo, otras fuentes explicaron en off que el pedido hacia la cadena responde a que no se pudo avanzar con la torre prevista en la propuesta concursal y que el reclamo asciende a “100 millones de dólares… un factor de riesgo significativo que los oferentes deberán contemplar en sus análisis de valuación”.

El conflicto se agravó cuando Francisco de Narváez intentó un arreglo por casi US$ 13 millones por los espacios del predio, propuesta que la Justicia rechazó. Los jueces decidieron dejar firme el acuerdo original del fideicomiso, compuesto por acreedores que incluyen al Hipotecario, HSBC, Mercantil Andina y Marcelo Mindlin. Además, Carrefour figura como acreedor en el concurso de Carlos, lo que profundiza la interrelación entre ambas partes en el expediente.

Mientras tanto, en Massy, cerca de París, ejecutivos del grupo francés continúan analizando las ofertas que gestiona Deutsche Bank. Entre ellas siguen en pie un fondo internacional, Coto y el propio De Narváez, mientras otros interesados como Cencosud, la familia Braun y el fondo Inverlat ya se retiraron del proceso.

Un mercado en reorganización y una operación que puede redefinir al sector

Como destacó Clarín, el precio de la filial argentina de Carrefour bordea los US$ 1.000 millones y su estructura, con 17.000 empleados, es considerada difícil de administrar. Este volumen convierte a la operación en una de las más relevantes del retail local y explica el interés sostenido de grandes grupos y fondos extranjeros.

La definición de la venta dependerá de cómo impacte el concurso de Ribera Desarrollos en la negociación.

El escenario también muestra un sector en reacomodamiento: algunas empresas buscan expandirse, otras retiran su oferta y ciertos jugadores apuntan a compras más acotadas, como la familia Braun con supermercados Toledo.

En ese contexto, la resolución del conflicto que rodea a los De Narváez puede ser decisiva, ya que el resultado determinará no solo quién se quede con la cadena, sino también cómo se reorganizará el mapa supermercadista en Argentina.

