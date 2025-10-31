31 de octubre de 2025 - 12:41

Falabella liquida la PlayStation 5 a 519.990 chilenos: hay retiro gratis

El ahorro es considerable al comparar con el precio de la misma consola PS5 en Argentina. Además, la famosa multitienda de Chile ofrece beneficios para los argentinos desde la web.

Los Andes
Por Redacción Economía

La multitienda chilena Falabella ofrece importantes liquidaciones en artículos de tecnología, electrodomésticos y consolas de videojuegos. En el caso de la PlayStation 5, las ofertas arrancan en 519.990 pesos chilenos (unos 547 dólares).

Así, se puede ir y volver a ciudades cercanas como Los Andes, Santiago o Viña del Mar y comprar prendas de vestuario, calzado, tecnología, electrodomésticos, perfumes y otros artículos hasta por un tercio de su precio en las tiendas de Argentina.

Precio de la consola PlayStation 5 Hw Bundle Digital (GT7 + AstroBot) en Falabella Chile

Actualmente, la PlayStation 5 Slim Digital con dos juegos incluidos (Gran Turismo 7 y AstroBot) se ofrece en la web de Falabella Chile a un precio final de 519.990 pesos chilenos, con un descuento sobre el valor original de CLP 649.990.

Se traduce a 547 dólares y $801.355 (dólar BNA a $1.465).

La misma consola PS5 digital con otros dos juegos está a $1.399.974 en la tienda oficial Sony de Argentina. En Chile, entonces, hay un importante ahorro de unos $600.000.

Precio de la consola PlayStation 5 Slim Standard en Falabella Chile

La versión de la PS5 con lector de Bluray con dos juegos incluidos figura en Falabella Chile a 659.990 pesos chilenos. Es decir, 695 dólares o $1.017.774.

¿Cómo comprar en Falabella Chile desde Argentina con DNI?

El primer paso es registrarte en la página web de Falabella (www.falabella.com/falabella-cl). Además de tu nombre y correo electrónico, el sitio te pide dos datos importantes como argentino: el DNI y el número de teléfono con característica +54. Es el principal cambio, ya que antes era exigencia tener un RUT chileno.

Después ya podés navegar por toda la web y elegir el producto que te guste para agregar al carrito de comprar.

En el caso de la Quinta Región, por ejemplo, podés optar por la tienda Falabella del Mall Marina, la del centro de Viña del Mar y la que está en calle Independencia de Valparaíso. El sitio te indica cuál es el plazo de tiempo para retirar.

A la hora de abonar en Falabella online, los argentinos solamente pueden optar por tarjetas de crédito (una sola cuota) y débito.

¿Cómo conviene pagar los gastos en Chile?

Pagar con tarjeta de crédito en Chile, pero siempre pagar el resumen con dólares

Permite “patear” el consumo más adelante y definir en qué moneda.

Pagás tu compra en Chile con la tarjeta de crédito (siempre en una cuota) y hacés “stop debit” entre la fecha de emisión del resumen y la de su vencimiento. El paso siguiente es liquidar el saldo con los dólares previamente depositados en tu cuenta o con dólar billete en la ventanilla de la sede bancaria. Así accedés a la cotización oficial, evitando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

¿Cómo calculás en dólares tu compra en Chile? Si el par de zapatillas sale 40.000 pesos chilenos, lo dividís por la cotización para la venta del dólar (por ejemplo, 950 chilenos) y te dará el monto. En este caso, 42,11 dólares es lo que te aparecerá en el resumen de la tarjeta de crédito.

Pagar con tarjeta de débito directo en dólares

Basta con pagar con la tarjeta de débito y cancelar los gastos con dólares depositados en cuenta. De esta forma, uno accede a la cotización oficial del banco emisor del plástico.

Aquí es necesaria una recomendación. Configurar vía homebanking que la cuenta destino para el débito sea la caja de ahorro en dólares. Por defecto, suele ser la de pesos argentinos, lo que llevaría a una conversión de moneda y la molesta percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

