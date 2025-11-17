Qué mayoristas de Mendoza se suman a la Black Week con descuentos de hasta 40%

Cuando la inflación mensual era elevada, las familias trataban de asegurarse un stock de alimentos y otros productos para el hogar, y los mayoristas eran el lugar elegido para realizar esas compras en cantidad a precios más convenientes. Con la baja del IPC, ese comportamiento cambió, según estimaciones privadas, la facturación de este sector del comercio cayó 5,4% en el primer semestre del año.

Mayoristas lanzan una semana de descuentos de hasta 40% para reactivar el consumo

Por eso, los comercios mayoristas de todo el país se unieron para lanzar una nueva edición de la Black Week Nacional , una semana de descuentos y promociones especiales que se realizará del 17 al 23 de noviembre en todo el territorio argentino, con rebajas de hasta el 40% .

La iniciativa, organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) , está dirigida tanto al público general como a los pequeños comercios. Durante esos siete días, los locales mayoristas adheridos -con puntos de venta físicos y plataformas online- ofrecerán rebajas de hasta el 40% en una amplia variedad de productos.

El objetivo, explican desde el sector, es impulsar el consumo y dinamizar las ventas en una coyuntura marcada por la caída del poder adquisitivo y la retracción de la demanda. “Es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para mover la rueda de la economía”, destacan desde Cadam.

Impulso para los pequeños comercios

Inspirado en el concepto de los populares eventos “black”, el nombre también apela a un juego simbólico: lograr que las cuentas en “rojo” vuelvan a estar en “negro” en los balances del sector.

La expectativa es que ese impulso promocional se traslade al comercio tradicional, donde autoservicios, almacenes y pequeños comerciantes continúan siendo actores clave del abastecimiento cotidiano.

En un escenario donde los sueldos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales, los comerciantes mayoristas insisten en la necesidad de una reforma fiscal y laboral que reduzca costos, simplifique las cargas y favorezca la generación de empleo. “Existen aportes obligatorios que encarecen la contratación, no benefician al trabajador y terminan trasladándose a los precios ”, advierten.