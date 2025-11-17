17 de noviembre de 2025 - 11:27

Qué mayoristas de Mendoza se suman a la Black Week con descuentos de hasta 40%

Las promociones arrancan hoy y se extienden hasta el domingo. La propuesta busca reactivar las ventas en estos comercios.

Los supermercados mayoristas ofrecen promociones en alimentos, bebidas y artículos para el hogar, desde hoy y hasta el domingo.

Los supermercados mayoristas ofrecen promociones en alimentos, bebidas y artículos para el hogar, desde hoy y hasta el domingo.

Cuando la inflación mensual era elevada, las familias trataban de asegurarse un stock de alimentos y otros productos para el hogar, y los mayoristas eran el lugar elegido para realizar esas compras en cantidad a precios más convenientes. Con la baja del IPC, ese comportamiento cambió, según estimaciones privadas, la facturación de este sector del comercio cayó 5,4% en el primer semestre del año.

Por eso, los comercios mayoristas de todo el país se unieron para lanzar una nueva edición de la Black Week Nacional, una semana de descuentos y promociones especiales que se realizará del 17 al 23 de noviembre en todo el territorio argentino, con rebajas de hasta el 40%.

Qué mayoristas se suman en Mendoza

GODOY CRUZ

GUAYMALLÉN

SAN RAFAEL

La Yunta. Sucursales:

  • Ballofett 2800
  • Vélez 1750
  • Feliu 1790
  • Comodoro Py 199
  • 9 de Julio 1113
  • Dean Funes 1494
  • Ruta 144 km 666
  • República de Siria 305
  • Callao 1080
  • Av. San Martin 56
  • Adolfo Calle y Fleming
  • Av. Mitre 2300
  • Zapata 612
  • Balcarce y Ortiz de Rosas
  • Hipólito Yrigoyen 5600
  • Salto de las Rosas, Ruta 143
  • Godoy Cruz 84
  • Hipólito Yrigoyen 11620
  • Rivadavia 1085
  • Sarmiento 1067
  • Santa María de Oro 290
  • Las Heras 199
  • República de Siria 1514
  • Almirante Brown 1283
  • Sarmiento 311
  • Av. Moreno 608
  • San Martin 357
  • Av. Libertador 1800
  • Los Andes 222
  • Ruta Provincial 160 Esq. Rivadavia
  • Calle La Rioja, esquina Chubut
  • Ruta 144
  • Depósito de Logística y Distribución - Perret 005

MALARGÜE

La Yunta. Sucursales:

  • San Martín 1199
  • San Juan Corvalán 1578

GENERAL ALVEAR

  • La Yunta. Uspallata 475
Descuentos para consumidores

La iniciativa, organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), está dirigida tanto al público general como a los pequeños comercios. Durante esos siete días, los locales mayoristas adheridos -con puntos de venta físicos y plataformas online- ofrecerán rebajas de hasta el 40% en una amplia variedad de productos.

El objetivo, explican desde el sector, es impulsar el consumo y dinamizar las ventas en una coyuntura marcada por la caída del poder adquisitivo y la retracción de la demanda. “Es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para mover la rueda de la economía”, destacan desde Cadam.

Impulso para los pequeños comercios

Inspirado en el concepto de los populares eventos “black”, el nombre también apela a un juego simbólico: lograr que las cuentas en “rojo” vuelvan a estar en “negro” en los balances del sector.

La expectativa es que ese impulso promocional se traslade al comercio tradicional, donde autoservicios, almacenes y pequeños comerciantes continúan siendo actores clave del abastecimiento cotidiano.

En un escenario donde los sueldos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales, los comerciantes mayoristas insisten en la necesidad de una reforma fiscal y laboral que reduzca costos, simplifique las cargas y favorezca la generación de empleo. “Existen aportes obligatorios que encarecen la contratación, no benefician al trabajador y terminan trasladándose a los precios ”, advierten.

