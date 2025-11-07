Jumbo, Vea y Disco: último mes para aprovechar el reintegro del 25% con Supervielle

Banco Supervielle tiene el último tramo de su promoción en supermercados Jumbo, Vea y Disco, que estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2025. Los clientes que paguen los martes con sus tarjetas de crédito Visa o Mastercard, o débito Visa a través de la app MODO o la app del banco, recibirán hasta un 25% de reintegro sobre el total de su compra.
El beneficio se acredita en la cuenta del cliente dentro de los 30 días y varía según el tipo de cuenta, 20% para Cartera General con un tope mensual de $8.000, y 25% para clientes Identité o quienes cobren su sueldo en Supervielle con un tope mensual de $15.000. Solo aplica en tiendas físicas adheridas y no es válido para pagos con otras billeteras virtuales, salvo MODO.
Cómo acceder al reintegro en noviembre en Jumbo, Vea y Disco
Desde el Banco Supervielle explicaron que “el beneficio se activa realizando una compra con tus tarjetas de crédito Visa y/o Mastercard o débito Visa del Supervielle a través de MODO, en tiendas físicas adheridas”. El reintegro se verá reflejado en la cuenta asociada a MODO dentro de los 30 días posteriores a la compra.
Las condiciones establecen que:
Clientes de Cartera General (20%): reintegro del 20% con tope mensual de $8.000.
Clientes Identité o Plan Sueldo (25%): reintegro del 25% con tope mensual de $15.000.
La promoción estará disponible solo durante los martes de noviembre, por lo que es la última oportunidad del año para aprovechar el descuento en supermercados Jumbo, Disco y Vea.
Cuánto comprar y cuánto podés ahorrar este mes
Durante noviembre, los clientes de Cartera General (20%) alcanzarán el tope máximo de $8.000 de reintegro realizando compras por $40.000 en el mes. En cambio, los clientes Identité o quienes cobren su sueldo en Supervielle (25%) llegarán al tope de $15.000 con compras de $60.000 mensuales.
Además, si dos personas del mismo grupo familiar cobran su sueldo en Supervielle y realizan sus compras los martes del mes, pueden ahorrar hasta $30.000 combinando los reintegros. El beneficio se deposita directamente en la cuenta asociada al banco y permite usar ese dinero en futuras compras o gastos cotidianos.