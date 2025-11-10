Supermercado Jumbo ofrece reintegro de hasta $24.000 con este banco: cómo aprovechar el beneficio

Aprovechá el 25% de reintegro en Jumbo todos los lunes con tus tarjetas de una entidad bancaria seleccionada a través de MODO. Tope semanal de $8.000 hasta noviembre.

Clientes de Banco Comafi pueden ahorrar cada lunes con el 25% de reintegro en compras en Jumbo.

Durante noviembre, Jumbo y Banco Comafi lanzaron una promoción que permite recuperar parte del dinero en cada compra. Todos los lunes hasta el 30 de noviembre de 2025, los clientes que abonen con sus tarjetas del banco a través de MODO pueden obtener un 25% de reintegro sobre el monto gastado.

El beneficio tiene un tope de $8.000 por semana y por usuario, y se aplica de manera automática a las compras realizadas en las tiendas físicas adheridas. De esta forma, quienes planifiquen sus compras semanales pueden alcanzar un ahorro de hasta $24.000 durante el mes.

Reintegro del 25% en Jumbo: cómo se acccede a la promoción Desde Banco Comafi explicaron que la promoción es válida exclusivamente para la cartera de consumo y aplica a las compras abonadas con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y débito Visa emitidas por la entidad. Los descuentos se realizan de forma automática y el reintegro se acredita en la cuenta del banco dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Supermercado El beneficio aplica pagando con MODO o la app del banco, en locales físicos adheridos. El beneficio rige solo para pagos realizados a través de la app MODO o la aplicación del Banco Comafi, y no aplica a compras efectuadas mediante Mercado Pago. Además, aclararon que no es acumulable con otras promociones ni con tarjetas Credial, Business o Corporativas.

Los descuentos se calculan sobre precio de lista y se aplican directamente al monto total abonado. Para acceder, el cliente debe tener su cuenta al día y haber vinculado la tarjeta a MODO antes de realizar la compra. La promoción se encuentra vigente en los locales físicos de Jumbo.

Cuánto tenés que gastar para aprovechar el máximo reintegro El tope semanal del beneficio es de $8.000, lo que equivale a una compra total de $32.000 para alcanzar el reintegro completo del 25%. Esto significa que si una persona realiza compras todos los lunes de noviembre, puede recuperar hasta $24.000 en total. En el caso de que dos personas de una misma familia cuenten con tarjetas del Banco Comafi, el ahorro se duplica: entre ambos podrían obtener $48.000 de reintegro durante el mes. Pesos diez jpg Planificando las compras semanales, una familia puede ahorrar hasta $48.000 en noviembre.