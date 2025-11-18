Cae el plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $1.000.000 en 30 días

Las tasas siguen aflojando y cambian los rendimientos del plazo fijo. Esto obtendrás hoy al invertir $1.000.000 a 30 días según el Banco Nación y los principales bancos.

Algunas entidades ofrecen más del 33% y mejoran el rendimiento del plazo fijo tradicional.

Las recientes bajas en las tasas reabrieron la discusión sobre la utilidad del plazo fijo como herramienta para resguardar ahorros. Con la Tasa Nominal Anual en torno al 27%, lejos del pico cercano al 44% registrado en octubre, el rendimiento de esta inversión quedó nuevamente bajo análisis.

En este escenario, muchos ahorristas buscan saber cuánto deja un depósito de $1.000.000 durante 30 días y qué diferencias existen entre operar de manera presencial o electrónica.

Cuánto paga un plazo fijo a 30 días: resultados del simulador oficial El cálculo proviene del Simulador de Plazo Fijo en Pesos del Banco Nación, una herramienta que muestra de manera directa cuánto se obtiene según el monto invertido, el plazo elegido y el canal utilizado. Con esa referencia, se presentan los valores para un depósito de $1.000.000 a 30 días tanto en sucursal como de forma electrónica.

En el caso de la operatoria por ventanilla, el simulador indica intereses ganados por $18.493,15, que llevan el total a $1.018.493,15, con una TNA de 22,50% y una TEA de 24,98%. En su versión online, señala intereses por $22.191,78, lo que eleva el resultado final a $1.022.191,78, con una TNA del 27,00% y una TEA del 30,61%.