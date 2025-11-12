Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 12 de noviembre

El BCRA actualizó las tasas de los plazos fijos a 30 días: cuánto se gana al invertir $4.000.000 y qué bancos ofrecen los mejores rendimientos.

El Banco Central publicó la comparación de tasas para plazos fijos en pesos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), presidido por Santiago Bausili, actualizó las tasas de interés que ofrecen los bancos para los plazos fijos en pesos a 30 días. La información permite comparar las ganancias posibles al invertir en cada entidad financiera y conocer cuál resulta más conveniente.

Con un escenario económico cambiante, el plazo fijo continúa siendo una herramienta tradicional elegida por quienes buscan conservar el valor de su dinero dentro del sistema bancario argentino. A través de los datos publicados por el BCRA, los ahorristas pueden acceder a un panorama claro sobre cuánto rinde su inversión según el banco elegido.

Cuánto rinde invertir $4.000.000 a 30 días, según el Banco Central El informe del BCRA detalla que “la tabla está conformada por los 10 bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes”. Además, aclara que “la constitución de este tipo de herramienta de inversión es sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites”.

De acuerdo con el simulador del Banco Nación (BNA), quien invierta $4.000.000 en un plazo fijo a 30 días puede obtener los siguientes resultados. En sucursal, los intereses ganados son de $83.835,62, con una TNA del 25,50% y una TEA del 28,71%, alcanzando un monto total de $4.083.835,62. En tanto, en forma electrónica, los intereses ascienden a $95.342,47, con una TNA del 29,00% y una TEA del 33,19%, sumando un monto total de $4.095.342,47.

image Cuánto pagan los bancos por un plazo fijo en Argentina Los datos oficiales del BCRA muestran cuánto puede obtener un ahorrista al invertir $4.000.000 a 30 días, según la tasa de cada banco.