12 de noviembre de 2025 - 09:24

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 12 de noviembre

El BCRA actualizó las tasas de los plazos fijos a 30 días: cuánto se gana al invertir $4.000.000 y qué bancos ofrecen los mejores rendimientos.

El Banco Central publicó la comparación de tasas para plazos fijos en pesos.

La Nación
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), presidido por Santiago Bausili, actualizó las tasas de interés que ofrecen los bancos para los plazos fijos en pesos a 30 días. La información permite comparar las ganancias posibles al invertir en cada entidad financiera y conocer cuál resulta más conveniente.

Los plazos fijos siguen siendo una opción elegida por quienes buscan resguardar el ahorro sin asumir riesgos.

Cambia el plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $2.000.000 a 30 días

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Cambia el plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $500.000 a 30 días

Con un escenario económico cambiante, el plazo fijo continúa siendo una herramienta tradicional elegida por quienes buscan conservar el valor de su dinero dentro del sistema bancario argentino. A través de los datos publicados por el BCRA, los ahorristas pueden acceder a un panorama claro sobre cuánto rinde su inversión según el banco elegido.

Cuánto rinde invertir $4.000.000 a 30 días, según el Banco Central

El informe del BCRA detalla que “la tabla está conformada por los 10 bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes”. Además, aclara que “la constitución de este tipo de herramienta de inversión es sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites”.

De acuerdo con el simulador del Banco Nación (BNA), quien invierta $4.000.000 en un plazo fijo a 30 días puede obtener los siguientes resultados. En sucursal, los intereses ganados son de $83.835,62, con una TNA del 25,50% y una TEA del 28,71%, alcanzando un monto total de $4.083.835,62. En tanto, en forma electrónica, los intereses ascienden a $95.342,47, con una TNA del 29,00% y una TEA del 33,19%, sumando un monto total de $4.095.342,47.

Cuánto pagan los bancos por un plazo fijo en Argentina

Los datos oficiales del BCRA muestran cuánto puede obtener un ahorrista al invertir $4.000.000 a 30 días, según la tasa de cada banco.

  • Banco Santander: 27% — $90.000 de ganancia aproximada

  • Banco Galicia: 24% — $80.000 de ganancia aproximada

  • Banco Provincia: 24% — $80.000 de ganancia aproximada

  • Banco BBVA: 27% — $90.000 de ganancia aproximada

  • Banco Macro: 30% — $100.000 de ganancia aproximada

  • Banco Credicoop: 28% — $93.000 de ganancia aproximada

  • ICBC (Industrial and Commercial Bank of China): 29% — $96.000 de ganancia aproximada

  • Banco Ciudad: 28% — $93.000 de ganancia aproximada

  • Banco Provincia de Córdoba: 34,5% — $115.000 de ganancia aproximada

  • Banco Meridian: 35% — $116.000 de ganancia aproximada

  • Banco VOII: 35% — $116.000 de ganancia aproximada

  • Crédito Regional Compañía Financiera: 35% — $116.000 de ganancia aproximada

  • Banco BICA: 34% — $113.000 de ganancia aproximada

  • Banco CMF: 34% — $113.000 de ganancia aproximada

  • Banco Mariva: 33% — $110.000 de ganancia aproximada

  • Bibank: 33% — $110.000 de ganancia aproximada

  • Banco del Sol: 32% — $107.000 de ganancia aproximada

  • Banco DINO: 32% — $107.000 de ganancia aproximada

  • Banco del Chubut: 31% — $104.000 de ganancia aproximada

  • Banco de Corrientes: 31% — $104.000 de ganancia aproximada

  • Banco de Comercio: 30% — $100.000 de ganancia aproximada

  • Banco Julio: 30% — $100.000 de ganancia aproximada

  • Banco Masventas: 30% — $100.000 de ganancia aproximada

  • Banco Hipotecario: 32% — $107.000 de ganancia aproximada

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 32% — $107.000 de ganancia aproximada

  • Banco de Formosa: 27% — $90.000 de ganancia aproximada

