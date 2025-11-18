Tras los aportes a la causa del fiscal Picardi sobre unos chats, Ornella Calvete renunció a sus funciones como directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Palacio de Hacienda, en Tierra del Fuego.

Renunció al Ministerio de Economía, la hija de uno de los principales apuntados por presuntas coimas en la ANDIS.

En el marco de la investigación por presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), este martes, renunció Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel Calvete, que representaba al Gobierno nacional en la Comisión del Área Aduanera Especial en Tierra del Fuego.

La joven, ahora exdirectora Nacional del Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, mantenía comunicación permanente con su padre, quien es uno de los principales señalados por el fiscal Franco Picardi, como un operador clave en el supuesto esquema coimero en el organismo.

Según Clarín, el dictamen del fiscal muestra chats que revelan gestiones, favores y comentarios que la vinculan con empresarios del sector ortopédico y con el flujo de dinero.

miguel angel calvete El chat que involucra a Ornella Calvete “El 10 de septiembre de 2025, Ornella Calvete insiste a su padre por Claudio de Ortopedia Alemana; su padre le dice que ya concretó una reunión, a lo cual ella le desea éxitos y le dice que, si todo sale bien, le compra algo lindo: ‘un tambo, una granja, lo que quieras’. Por su parte, Miguel Ángel Calvete le responde: ‘No hace falta… con el 3% a KM está perfecto’”, dice el escrito del fiscal Picardi.

Los fiscales de la causa acusan a Miguel Ángel Calvete, Diego Spagnuolo y otras 14 personas de integrar una organización que realizaba compras que “se caracterizan por tener un costo económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades ‘raras’”.