Renunció al Ministerio de Economía la hija de uno de los principales apuntados por presuntas coimas en la ANDIS
Tras los aportes a la causa del fiscal Picardi sobre unos chats, Ornella Calvete renunció a sus funciones como directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Palacio de Hacienda, en Tierra del Fuego.
Renunció al Ministerio de Economía, la hija de uno de los principales apuntados por presuntas coimas en la ANDIS.
La joven, ahora exdirectora Nacional del Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, mantenía comunicación permanente con su padre, quien es uno de los principales señalados por el fiscal Franco Picardi, como un operador clave en el supuesto esquema coimero en el organismo.
Según Clarín, el dictamen del fiscal muestra chats que revelan gestiones, favores y comentarios que la vinculan con empresarios del sector ortopédico y con el flujo de dinero.
El chat que involucra a Ornella Calvete
“El 10 de septiembre de 2025, Ornella Calvete insiste a su padre por Claudio de Ortopedia Alemana; su padre le dice que ya concretó una reunión, a lo cual ella le desea éxitos y le dice que, si todo sale bien, le compra algo lindo: ‘un tambo, una granja, lo que quieras’. Por su parte, Miguel Ángel Calvete le responde: ‘No hace falta… con el 3% a KM está perfecto’”, dice el escrito del fiscal Picardi.
Los fiscales de la causa acusan a Miguel Ángel Calvete, Diego Spagnuolo y otras 14 personas de integrar una organización que realizaba compras que “se caracterizan por tener un costo económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades ‘raras’”.
Esta mañana en Comodoro Py se realizó la primera de una serie de citaciones que tendrán lugar hasta el 5 de diciembre. Miguel Ángel Calvete, en condición de detenido, arribó a las 9 de la mañana para ser indagado por ser el apuntado de liderar la asociación ilícita.
Calvete fue detenido el mes pasado para cumplir una pena de cuatro años de prisión por explotación de la prostitución en departamentos de su propiedad en la Ciudad de Buenos Aires. Fue condenado en 2019, pero la prisión no se hizo efectiva hasta el momento en que lo allanaron por la causa de las coimas.