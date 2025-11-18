Comienzan las indagatorias por presuntas coimas e irregularidades en la ANDIS

Este martes, la causa por presuntas coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comienza con las indagatorias que buscan esclarecer el entramado de los supuestos pagos ilegales dentro del organismo.

Miguel Ángel Calvete será el primero en ingresar a los tribunales de Comodoro Py para responder ante el juez Sebastián Casanello por su presunta participación en los hechos. Mañana será el turno de Diego Spagnuolo , la excabeza de ANDIS y apuntado como la cabeza del esquema coimero.

Las citaciones que se llevarán a cabo entre hoy y el 5 de diciembre comprometen a exfuncionarios y empresarios vinculados a droguerías y el sector farmacéutico. En el lapso de estos días declararán 15 personas que según la investigación, entre julio del 2024 y agosto del 2025 generaron contratos con sobreprecios por más de $43.000 millones.

Mientras tanto, Casanello ordenó la detención del médico urólogo y exfuncionario del ANDIS, Pablo Atachabahian , quien se negó a declarar y quedó en arresto domiciliario. El profesional de la salud está ligado al caso por chats y sus vínculos con los proveedores del organismo.

Los demás señalados en la causa son Daniel María Garbellini , número dos de ANDIS; Eduardo Nelio González , director nacional de Apoyo; y Lorena Di Giorno , funcionaria de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI).

Pablo Atchabahian, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), está con arresto domiciliario en Mendoza y es el primer detenido en la causa.

Los investigadores también involucran a un grupo de operadores, señalados como responsables de manipulación técnica del sistema y el manejo de fondos ilícitos. Entre ellos figuran Luciana Ferrari del laboratorio Roche y Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, presidentes de New Farma y Floresta.

Finalmente, también apuntan contra la novia de Calvete, Guadalupe Ariana Muñoz, Sergio Daniel Mastropiero y Alan Pocoví, señalados como encargados de mover el efectivo.

Causa coimas ANDIS: qué investigan

El fiscal Franco Picardi investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y busca determinar si hubo pagos de coimas y manejos irregulares en los fondos destinados al organismo de Estado.

“Se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia", afirmó la justicia.

El Gobierno anunció nuevo plan de gestión para Andis Extra

Entre las pruebas se encontraron "operaciones de remisión de efectivo, transferencias bancarias, emisión de cheques, entre otras, que reflejan diversas transacciones dinerarias que se dan entre droguerías y firmas del sector bajo estudio, las que tendrían por objeto una movilización de fondos tendientes a su blanqueo".

En el examen de las evidencias obtenidas me permite concluir que las droguerías Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A., y Floresta S.A., formaron parte de un entramado funcionalmente articulado, en el que cada una cumplió un rol específico dentro de un esquema de direccionamiento de contrataciones, alternando”, explicaron en la llamada a la indagatoria.