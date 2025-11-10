Pensiones No Contributivas: ANSES confirmó el pago y ANDIS restituye beneficios suspendidos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) para noviembre de 2025, con un aumento del 2,08% y la continuidad del bono extraordinario destinado a quienes perciben los haberes mínimos. Las acreditaciones comienzan en la segunda semana del mes, según la terminación del DNI.

Pensiones No Contributivas: quiénes cobran en noviembre, cuánto se paga y qué pasa con las restituciones

En paralelo, la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ) anunció la restitución de todas las pensiones suspendidas durante las auditorías realizadas este año. La medida, adoptada tras una orden judicial, obliga al organismo a reactivar los pagos y saldar los haberes retenidos a miles de beneficiarios en todo el país.

El calendario oficial de la ANSES establece las siguientes fechas de cobro para las Pensiones No Contributivas :

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro ingresando a la web oficial de la ANSES, en la sección Fecha y lugar de cobro, con su número de CUIL o de beneficio.

Con el aumento del 2,08% , los nuevos montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $333.052,70; con el bono de $70.000, totaliza $403.052,70.

PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor): $266.442,16; con el bono, $336.442,16.

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $233.136,88; con el bono, $303.136,88.

Este incremento se calculó tomando la inflación de septiembre, y forma parte del esquema de actualización mensual que aplica el organismo previsional.

ANDIS ordenó restituir las pensiones suspendidas tras las auditorías

El 23 de octubre, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dictó la resolución 13.901/2025, que dispuso restituir todas las Pensiones No Contributivas suspendidas o retenidas durante el proceso de auditorías. La decisión cumple con una sentencia judicial que ordenó reactivar los pagos y abonar los montos adeudados a nivel nacional.

“Andis sacó esta resolución donde supuestamente restituye la totalidad de las pensiones suspendidas en un anexo que es un listado de 1.800 páginas en el que figuran los nombres de todas las personas”, explicó a Perfil Belén Arcucci, coordinadora del programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

ANDIS

Arcucci precisó que el cobro será en diciembre porque “en noviembre ya estaban liquidados los fondos”, aunque aclaró que existen dudas sobre la inclusión de algunos beneficiarios en el listado. “Pedimos que se adelante el pago por la urgencia de la gente y que se aclare si será retroactivo”, sostuvo.

Fuentes oficiales de la ANDIS confirmaron que el reembolso será retroactivo y que “los únicos que quedaron afuera, por decisión del interventor Alejandro Vilches, fueron 114 personas que están privadas de su libertad”. También ratificaron que el Gobierno apeló la medida judicial, aunque la apelación no suspende la restitución ordenada. Las auditorías, por ahora, quedaron interrumpidas.

Conflictos judiciales y reclamos en el sistema previsional

El caso de las Pensiones No Contributivas se suma a una serie de medidas cautelares que la Justicia dictó en los últimos meses contra organismos previsionales. Entre ellas, la que obligó al PAMI a restituir la cobertura del 100% en medicamentos a jubilados de varias provincias.

El abogado Carlos Vicente, uno de los demandantes, sostuvo que “PAMI sigue incumpliendo todas las resoluciones y las recurre”. Según denunció, “los directores informaron al juzgado que estaban cumpliendo, cuando en realidad no entregaron los medicamentos desde diciembre de 2024”.