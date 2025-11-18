Ratifican el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros tras el pedido de revocación

Así lo decidió la Cámara Federal porteña. El exmandatario es acusado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Quedó firme el embargo por 14 mil millones de pesos y la prohibición de salida del país.

Tras ser procesado en la causa Seguros, Alberto Fernandez dijo que lo persiguen "por ser peronista"

La Cámara Federal porteña resolvió este martes mantener el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de contratos de seguros de entidades públicas durante su mandato. Hace un tiempo, un fiscal había pedido “revocar el acto por falta de mérito”.

El procesamiento fue por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, el cual tiene una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua al funcionario.

Según fuentes judiciales, el fallo sostiene que Fernández habría permitido la intervención de Héctor Martínez Sosa, esposo de quien fuera durante años su secretaria privada, María Cantero, en operaciones de seguros realizadas por distintos organismos del Estado a través de Nación Seguros.

Para los camaristas, esa participación configura un conflicto directo con las obligaciones del entonces jefe de Estado.

Procesamiento confirmado En la resolución, se ratificó que el expresidente fue procesado como autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. También quedó firme el embargo dictado previamente, que alcanza los $14.634.220.283.