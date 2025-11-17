17 de noviembre de 2025 - 22:46

Yañez habló sobre la relación entre Alberto Fernández y Viviana Canosa: "Faltaba que se le tirara encima"

En una entrevista en LAM, Fabiola Yañez profundizó en los conflictos que marcaron su relación con Alberto Fernández, habló del vínculo con Viviana Canosa y sostuvo que enfrentó episodios de infidelidad y manipulación.

La ex primera dama, Fabiola Yañez.
Los Andes
Fabiola Yañez volvió a realizar declaraciones de alto impacto mediático este lunes en el programa LAM(América), donde conversó con Ángel de Brito acerca de la supuesta relación entre Alberto Fernández y la periodista Viviana Canosa. En ese contexto, afirmó que durante las entrevistas de la conductora con el expresidente “faltaba que se le tirara encima”.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Yañez detalló la versión que Fernández le dio sobre el quiebre del vínculo con Canosa. “Él (Alberto) me dijo que Viviana Canosa le había pedido ser... la secretaría de comunicación”, aseguró. Acto seguido, agregó: “Y como él le dijo que no, Viviana Canosa se enojó y lo empezó a defenestrar”.

La ex primera dama describió la etapa previa entre ellos como una relación “muy cercana, muy íntima, muy de hablar todo el tiempo, muy de verse todo el tiempo”, lo que, según relató, había generado preocupación en aquel momento.

Cuando el conductor le consultó de manera directa si Fernández había admitido haber mantenido un vínculo sentimental con Canosa, Yañez fue contundente: “Él nunca reconoció nada”. Sin embargo, ante la repregunta sobre si ella sospechaba lo contrario, respondió: “La gente lo dice, ella misma habló de eso”.

Además, Yañez mencionó otros episodios vinculados a presuntas infidelidades. Contó que encontró la foto de “una mujer en una ventana” en el teléfono del exmandatario, aunque aclaró que no podía afirmar que se tratara de Victoria Oneto: “No, no, no podría decir que era”, sostuvo.

Hacia el final de la entrevista, la ex primera dama acusó a Fernández de manipulación emocional. “Engañó un montón de gente y hoy en día le está queriendo hacer creer a la gente que lo que la gente vio (...) no fue real”, señaló, para luego concluir: “Entonces, si a vos te quieren hacer creer eso, imagínate lo que me hacía a mí”.

