Yañez habló sobre la relación entre Alberto Fernández y Viviana Canosa: "Faltaba que se le tirara encima"

En una entrevista en LAM, Fabiola Yañez profundizó en los conflictos que marcaron su relación con Alberto Fernández, habló del vínculo con Viviana Canosa y sostuvo que enfrentó episodios de infidelidad y manipulación.

Fabiola Yañez volvió a realizar declaraciones de alto impacto mediático este lunes en el programa LAM(América), donde conversó con Ángel de Brito acerca de la supuesta relación entre Alberto Fernández y la periodista Viviana Canosa. En ese contexto, afirmó que durante las entrevistas de la conductora con el expresidente “faltaba que se le tirara encima”.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Yañez detalló la versión que Fernández le dio sobre el quiebre del vínculo con Canosa. “Él (Alberto) me dijo que Viviana Canosa le había pedido ser... la secretaría de comunicación”, aseguró. Acto seguido, agregó: “Y como él le dijo que no, Viviana Canosa se enojó y lo empezó a defenestrar”.

Embed Fabiola mano a mano con Angel #LAM pic.twitter.com/4atHWO8FZd — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 18, 2025 La ex primera dama describió la etapa previa entre ellos como una relación “muy cercana, muy íntima, muy de hablar todo el tiempo, muy de verse todo el tiempo”, lo que, según relató, había generado preocupación en aquel momento.

Cuando el conductor le consultó de manera directa si Fernández había admitido haber mantenido un vínculo sentimental con Canosa, Yañez fue contundente: “Él nunca reconoció nada”. Sin embargo, ante la repregunta sobre si ella sospechaba lo contrario, respondió: “La gente lo dice, ella misma habló de eso”.

Embed FABIOLA YÁÑEZ SOBRE LAS AMANTES DE ALBERTO FERNÁNDEZ: "Son muchas"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/Id1HgzBaDN — América TV (@AmericaTV) November 18, 2025 Además, Yañez mencionó otros episodios vinculados a presuntas infidelidades. Contó que encontró la foto de “una mujer en una ventana” en el teléfono del exmandatario, aunque aclaró que no podía afirmar que se tratara de Victoria Oneto: “No, no, no podría decir que era”, sostuvo.