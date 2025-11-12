Fabiola Yañez acusó a Alberto Fernández de querer quitarle la tenencia de su hijo

La ex primera dama Fabiola Yañez regresó a la Argentina hace algunas semanas, después de haberse instalado en España junto a su hijo Francisco. En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, Yañez reveló que el expresidente Alberto Fernández busca quedarse con la tenencia del menor, de 3 años .

Yañez respondió a los dichos recientes de Fernández en el programa Blender, donde el exmandatario negó haber ejercido violencia de género contra ella. “ Yo creo que ella fue manipulada, claramente fue manipulada.. . La verdad es que yo soy cuidadoso de hablar de Fabiola porque ella tiene problemas que yo no quiero traer a la luz pública”, había dicho el expresidente.

La actriz explicó que su regreso al país se debió a un asunto familiar impostergable , pero también porque “comenzaron a suceder ciertas cuestiones que me fueron acorralando y las fui viendo un poco extrañas”.

Yañez desmintió haberle impedido a Alberto Fernández ver a su hijo y brindó detalles sobre el proceso de revinculación entre ambos. “Creo que fue todo como muy apresurado. No les importaba dónde estuviera viviendo Francisco, no les importaba cómo habíamos llegado, no le importó a él cómo estábamos viviendo, cómo habíamos viajado . Tan solo me hicieron ir a un lugar donde estaba él, nuevamente a exponerme, a tener a esta persona cerca y entregarle a mi hijo a una tercera persona y que esa persona se lo acercara”, relató.

La ex primera dama expresó que la situación fue dolorosa y que consideraba que debía manejarse con más cuidado. “Sinceramente que me resultó algo muy doloroso. Me parece que tendría que haber sido mucho más cuidado. Me parece que una revinculación de un padre que pasa un año y medio sin ver a su hijo, debería tener mucho más cuidado, muchas más precauciones ”, señaló.

A pesar de su disconformidad con la manera en que se dio el reencuentro, aseguró estar de acuerdo con que Francisco mantenga vínculo con su padre. Sobre cómo afectó esto al niño, agregó: “Él está exaltado, no está durmiendo bien. Está sobreexcitado. Es como que tiene miedo de ver qué es lo que va a pasar. Yo se lo voy explicando y busco herramientas con personas idóneas para poder ir explicándole cada cosa día a día, ya sea con dibujos, con gráficas, para que él lo entienda. Pero hay días enteros en los que no duerme”.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez con su hijo recién nacido Francisco en el Hospital Otamendi. Foto archivo: Federico Lopez Claro Alberto Fernández y Fabiola Yañez con su hijo recién nacido Francisco en el Hospital Otamendi. Foto archivo: Federico Lopez Claro

“Su intención es sacarme a mi hijo”

Yañez contó que actualmente vive en un Airbnb en Argentina y volvió a criticar la falta de apoyo del exmandatario. “Nunca proveyó un techo y es hasta el día de hoy que creo que su intención es sacarme a mi hijo”, afirmó.

En ese sentido, denunció que Fernández pretende quitarle la custodia del menor. “Quiere sacarme la tenencia. Si hay alguien que ha manipulado todo esto, que me ha manipulado y que está manipulando hoy la situación con su propio hijo por su beneficio, es él. Y creo que lo que él quiere es hacerme quedar a mí como una persona que es incapaz de poder ejercer su derecho”, sostuvo.

“Está tratando de vulnerarme todo el tiempo, de atacarme para poder decir que mis capacidades para maternar no son las que deberían ser”, añadió. Por último, explicó por qué evita mencionar a su expareja de forma directa en las entrevistas: “No lo nombro porque él tiene esta costumbre de cada cosa que yo hago es ir a algún juez amigo y denunciarme por alguna cuestión. Entonces, vamos a evitarlo”.