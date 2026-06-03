3 de junio de 2026 - 20:04

El juez Carlos Mahiques denunció "acoso mediático" y cuestionó vínculos entre la Justicia y la prensa

El camarista de Casación viene de quedar en el centro de la polémica luego de que trascendiera que habría festejado su cumpleaños en una mansión vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia.

Carlos Alberto Mahiques, juez de 74 años que integra la Cámara Federal de Casación Penal y el Poder Ejecutivo.

Carlos Alberto Mahiques, juez de 74 años que integra la Cámara Federal de Casación Penal y el Poder Ejecutivo.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El juez Carlos Mahiques, integrante de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, denunció haber sido víctima de una situación de “acoso y persecución mediática” y señaló que detrás de esas maniobras habría integrantes del Poder Judicial y periodistas: “Debe haber sanciones éticas”.

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En su escrito formal, presentado ante el tribunal que integra Diego Barroetaveña, el magistrado cuestionó especialmente el intercambio de información entre funcionarios judiciales y comunicadores que citan fuentes “no revelables”. Según planteó, ese mecanismo genera una “promiscuidad informativa” y favorece una cobertura que calificó como “oportunista y mercenaria”.

También sostuvo que deberían incorporarse “normas éticas” más estrictas para sancionar estas prácticas. Incluso, propuso que ese tipo de conductas sean consideradas faltas graves y aseguró que existen grupos que buscan desacreditar a determinados jueces mediante una lógica que definió como “mafiosa”.

Carlos Mahiques, envuelto en polémicas

Esta situación surgió luego de que se hiciera público el vínculo de Mahíques con las causas de Lago Escondido y la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), pero también por ser el padre del actual ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

Respecto a la causa de Lago Escondido, el juez estuvo involucrado en la investigación por el viaje realizado en 2022 junto a empresarios y lobbistas a la Patagonia, expediente que quedó anulado en los tribunales de Comodoro Py.

En cuanto a la investigación sobre la AFA, en febrero de este año, la prensa reveló que Mahiques celebró su cumpleaños en una quinta vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, en medio de las averiguaciones judiciales que se iniciaron.

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Por otra parte, su hijo y titular de la cartera de Justicia impulsó el pliego aprobado en el Senado para extender el mandato de su padre por cinco años más.

Para finalizar, el magistrado advirtió que podría llegar a iniciar posibles denuncias penales hacia los comunicadores y periodistas que difundan ese tipo de contenidos y que considera falsos.

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