Emergencia agropecuaria: el Gobierno prorrogó el plazo para que los productores mantengan los beneficios

El gobierno de Alfredo Cornejo extendió hasta el próximo 31 de julio el plazo para que los productores agropecuarios de Mendoza actualicen el Registro de Uso Permanente de la Tierra – Sistema de Información Agrícola (RUT-SIA).

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Se trata de un trámite obligatorio que constituye uno de los requisitos para acceder a los beneficios previstos por las leyes de Emergencia Agropecuaria, el Fondo Compensador Agrícola y otros programas de asistencia provincial y nacional.

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Producción , a través de la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), con el objetivo de que los productores puedan completar la actualización de la información correspondiente a sus establecimientos antes del inicio de la temporada agrícola 2026-2027.

La renovación del RUT-SIA implica la actualización de los datos vinculados con los cultivos implantados, la superficie en producción y la titularidad de los establecimientos agropecuarios.

Según recordó la cartera que encabaeza Rodolfo Vargas Arizu , esa información será la oficial para la próxima campaña y servirá como base para la aplicación de distintos programas de asistencia al sector.

Los beneficios

Entre los beneficios a los que podrán acceder quienes tengan el registro actualizado se encuentran los contemplados en la Ley Provincial de Emergencia Agropecuaria N.º 9083, la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria N.º 26.509, el Fondo Compensador Agrícola y los programas extraordinarios de apoyo que la Provincia o la Nación implementen ante pérdidas generalizadas provocadas por contingencias climáticas.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas explicaron además que los datos declarados en el RUT-SIA serán determinantes en caso de producirse eventos como granizo, heladas u otros fenómenos contemplados en la normativa vigente.

En esos casos, las tasaciones de daños se efectuarán sobre la superficie cultivada y los cultivos informados por cada productor durante la actualización del registro. Por ese motivo, las autoridades remarcaron la importancia de que la información consignada sea precisa y refleje la situación real de cada establecimiento.

La Provincia recordó también que la inscripción en el RUT-SIA es obligatoria para todos los establecimientos agropecuarios de Mendoza, de acuerdo con lo establecido por la Ley Provincial N.º 4438. Asimismo, los datos declarados tienen carácter de declaración jurada, por lo que los productores son responsables de la veracidad de la información presentada.

Cómo realizar la renovación

El trámite debe realizarse en cada temporada agrícola y contempla dos modalidades, dependiendo de si existieron o no modificaciones respecto de la campaña anterior.

En los casos en que los cultivos, la superficie en producción y los datos del titular permanezcan sin cambios, los productores podrán optar por la modalidad "Renovación sin cambios".

En cambio, quienes hayan incorporado nuevos cultivos, modificado la superficie cultivada o registrado cambios en la titularidad del establecimiento deberán realizar una "Actualización", incorporando la nueva información.

Trámite online o presencial

La renovación del RUT-SIA puede efectuarse de manera digital a través del sitio web de la Dirección de Contingencias Climáticas.

También es posible realizar el trámite de forma presencial en las delegaciones y centros receptores del organismo, que atienden de lunes a viernes, de 8 a 13. Las oficinas habilitadas funcionan en: