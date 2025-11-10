Reapareció Alberto Fernández y dio una insólita versión sobre el video de Tamara Pettinato

El expresidente Alberto Fernández rompió el silencio este domingo y dio su versión sobre el polémico video grabado en la Casa Rosada junto a la conductora Tamara Pettinato , en el que se lo escuchaba decirle “decime algo lindo”. Según aseguró, aquella escena estaba dirigido al periodista Ernesto Tenembaum .

“Tamara Pettinato es una amiga mía , a la que quiero entrañablemente. Está casada con un funcionario de mi gobierno [José Glinski]. Al igual que su padre, me parece una de las mejores personas que he conocido en mi vida”, relató Fernández durante una entrevista en el streaming Blender .

El exmandatario recordó que la conductora lo había visitado para grabar un reportaje para la televisión china. “Ese día, Ernesto Tenembaum me había maltratado en su programa de radio. Entonces, cuando llegó Tamara, le dije: ‘Che, vos me conocés a mí, por qué dejaste que Ernesto me tratara así ’. Entonces, le dije ' Vamos a demostrarle a Ernesto que dentro de su programa tiene alguien que me quiere mucho '. Y así surge la charla esa”, explicó.

Al ser consultado por el conductor Tomás Rebord sobre si el video era efectivamente para Tenembaum , Fernández respondió enfático: “Exactamente. Tenembaum nunca recibió el video ¿Saben por qué? Porque Tamara nunca dijo lo que yo le pedía que dijera”.

"Tamara Pettinato" Porque Alberto Fernández reveló que el video de "decime algo lindo" en realidad era un video para Ernesto Tenembaum. pic.twitter.com/b30iBbjpQK

“Que era algo lindo”, intervino Rebord. “Claro, ‘decime algo lindo’, exactamente”, concluyó el exmandatario entre aplausos.

Qué dijo Alberto Fernández sobre las acusaciones de Fabiola Yañez

Durante la entrevista, Fernández también se refirió a la causa judicial por violencia de género iniciada a partir de denuncias de su expareja, Fabiola Yáñez, y negó categóricamente las acusaciones.

“Jamás hice semejante cosa. Eso es lo que más me impresiona sobre cómo funciona el sistema mediático hoy en día”, afirmó.

El exmandatario aseguró que las imágenes donde se observan moretones en el rostro y brazo de Yáñez responden a un tratamiento estético realizado por una profesional luego denunciada.

“Ella admitió haber estado el 19 de junio en Olivos, pero dijo no haberle hecho ningún tratamiento a Fabiola. Ahora, resulta que en la Ciudad alguien denunció a esa esteticista por ejercicio ilegal de la medicina, le hicieron una causa, le secuestraron el teléfono y en el teléfono están las conversaciones de ella con Fabiola hablando del tratamiento estético que le hicieron en el ojo”, explicó.

Embed Alberto hablando del ojo morado de su ex mujer: "Fabiola fue víctima de la esteticista"



Alberto Fernández, el primer feminista. pic.twitter.com/cm5LElsSOU — Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) November 10, 2025

Fernández agregó que la profesional “pidió una probation antes del juicio oral” y que la jueza del caso "admitió que Fabiola Yáñez es una de las víctimas de sus tratamientos”.

“Esto lo vengo planteando hace meses en el juzgado”, sostuvo, al tiempo que acusó una enemistad con el juez Julián Ercolini, quien inicialmente instruyó la causa.

Finalmente, el expresidente apuntó contra el actual mandatario Javier Milei por haber hecho referencia al caso: “Escucho al Presidente decir que ‘el que creó el Ministerio de la Mujer le pegaba a la mujer’. Por supuesto. Fue muy bien utilizado”, concluyó.