El Gobierno promulgó la ley que unificó el sistema de emergencias y traslados sanitarios

El Gobierno de Alfredo Cornejo promulgó este lunes Ley 9673 , que dispone la modernización y reestructuración de los servicios sanitarios extrahospitalarios en toda la provincia . La norma tiene como objetivo mejorar la atención en traslados, urgencias, emergencias , catástrofes y asistencia domiciliaria , mediante una coordinación más eficiente de los recursos del sistema de salud provincial.

De acuerdo con el texto, la iniciativa busca homogeneizar la respuesta sanitaria fuera del ámbito hospitalario y garantizar el acceso equitativo de la población a los servicios de emergencia y traslado, tanto públicos como privados.

El Ministerio de Salud y Deportes será la autoridad de aplicación de la ley y coordinará la red de emergencias y servicios extrahospitalarios. La norma también modifica el artículo 14 de la Ley 6835 , estableciendo un sistema provincial de emergencia coordinado que funcionará las 24 horas y abarcará todo el territorio.

Entre sus funciones estarán la coordinación operativa de los traslados y emergencias , la comunicación con otros organismos del Estado , y la colaboración con el Instituto Central de Ablación e Implantes de Mendoza (INCAIMEN) .

El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 180 días para reglamentar la Ley 9673. La norma deroga la Ley Provincial 6993 y sus modificaciones, además de cualquier disposición que se oponga a su aplicación.

Alcance del sistema

La ley considera “actividad extrahospitalaria” al conjunto de servicios destinados a asistir a personas que requieren atención fuera de hospitales, clínicas o centros de salud, ya sea por emergencias, urgencias, traslados o situaciones de catástrofe. También incluye la atención domiciliaria y el transporte de pacientes clínicamente estables pero en condición de vulnerabilidad.

Los Servicios Sanitarios Extrahospitalarios estarán integrados por cuatro grandes componentes:

Sistemas de Emergencias y Urgencias Médicas , enfocados en la atención inmediata a pacientes en riesgo vital.

, enfocados en la atención inmediata a pacientes en riesgo vital. Sistemas de Traslados Programados , para transporte sanitario con distintos niveles de complejidad.

, para transporte sanitario con distintos niveles de complejidad. Servicios de Atención Domiciliaria , destinados a cuidados específicos y paliativos.

, destinados a cuidados específicos y paliativos. Servicios de Atención ante Catástrofes o Desastres, en coordinación con instituciones públicas y privadas.

Responsabilidades y estándares de calidad

La nueva legislación establece obligaciones para los prestadores del subsector público y privado, quienes deberán actuar con diligencia y eficiencia, brindar capacitación continua, disponer de un número de emergencias único y gratuito, y planificar acciones de prevención ante situaciones críticas.

A su vez, se fijan deberes para los ciudadanos, como el uso responsable de los servicios, la entrega de información veraz y la colaboración ante requerimientos de las autoridades.

La atención deberá garantizarse bajo estándares de calidad definidos por la Ley 9536, con personal acreditado y debidamente capacitado. Los servicios contarán con protocolos de actuación documentados, en línea con la Ley de Transformación Digital 9460, para registrar cada intervención realizada.

Recursos humanos, físicos y tecnológicos

Los servicios extrahospitalarios deberán contar con equipos integrados por médicos, enfermeros-choferes, técnicos en emergentología y otros profesionales de la salud, cuyas competencias serán reguladas por el Poder Ejecutivo.

En cuanto a los recursos físicos, la norma exige bases operativas, plantas y vehículos sanitarios adecuados al territorio y a las características de la población atendida. Los traslados podrán realizarse por vía terrestre, aérea o acuática, siempre que los medios estén debidamente habilitados.

Además, se incorpora la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías médicas, bajo autorización de la autoridad sanitaria, siempre que contribuyan a una mejor atención y respeten las leyes de protección de datos y derechos del paciente (Leyes Nacionales 25.326 y 26.529).

