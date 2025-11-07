7 de noviembre de 2025 - 07:47

Metrotranvía: el Gobierno autorizó un millonario desembolso para una "obra Imprescindible"

El Ejecutivo avaló el giro de $406.034.056,00 a la Sociedad de Transporte de Mendoza para financiar el "Gasoducto de Aproximación Luján de Cuyo-Recouting".

El Gobierno otorgó un aporte de $406.034.056,00 para la realización de la obra "Gasoducto de Aproximación Luján de Cuyo-Recouting y válvula de bloqueo"

El desembolso está destinado específicamente a financiar la obra de "Gasoducto de Aproximación Luján de Cuyo-Recouting y válvula de bloqueo". La justificación del aporte radica en que la obra del gasoducto fue considerada una "alteración" o adicional que resulta imprescindible para la continuación de la ampliación del Metrotranvía.

La solicitud de los fondos fue iniciada por la propia Sociedad de Transporte de Mendoza, que incorporó a la tramitación el informe fundado de su Directorio, tal como exige el Decreto 811/2025.

El millonario aporte se sustenta legalmente en el Artículo 60 de la Ley 9601 (Presupuesto de la Administración Pública Provincial 2025), que faculta al Poder Ejecutivo a invertir en la STM- S.A.U.P.E. con fines de inversión en bienes de capital u obras de infraestructura, incluido el Metrotranvía.

La existencia de los fondos para el gasto fue acreditada mediante el Volante de Imputación Preventiva 29O. El Decreto 2228 fue firmado por el Gobernador y refrendado por los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) y Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas).

El decreto

