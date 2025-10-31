31 de octubre de 2025 - 08:02

Más fondos para el Metrotranvía: la Provincia suma otro desembolso para la ejecución de paradores inteligentes

El giro corresponde a obras del sistema de preembarque de los paradores inteligentes y eleva a $23.129 millones la inversión total realizada en octubre.

Metrotranvía: cada parador inteligente representa una inversión aproximada de $250 millones 

Este desembolso constituye el quinto aporte que el Gobierno provincial realiza durante octubre, y con esta transferencia, la cifra total destinada en el mes a distintos proyectos de inversión asciende a $23.129.452.992.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en lo establecido por el artículo 60 de la Ley 9601 de Presupuesto 2025, que autoriza al Poder Ejecutivo a realizar inversiones en la Sociedad de Transporte de Mendoza con fines de infraestructura y modernización del sistema de transporte público.

Según se detalla en el expediente, los fondos serán considerados aportes irrevocables de capital y corresponden a los certificados de obra 3 bis y 4, vinculados a la instalación del sistema de preembarque inteligente. La empresa adjudicataria del proyecto es Ambiente Smart S.A., seleccionada a través de un concurso público.

Metrotranvía
El Metrotranvía sigue sumando paradores inteligentes

El Metrotranvía sigue sumando paradores inteligentes

El decreto también establece que el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial podrá suscribir el convenio correspondiente para efectivizar el aporte, conforme a la normativa vigente. El pago se realizará según la disponibilidad financiera de la provincia y con cargo al Presupuesto de Erogaciones 2025.

El proyecto de los “Paradores Inteligentes” forma parte del proceso de modernización del Metrotranvía de Mendoza, sistema declarado de interés público por la Ley 8944, que promueve la incorporación de tecnologías que mejoren la eficiencia del transporte y contribuyan al cuidado del medio ambiente.

El decreto fue firmado por el gobernador, junto a los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) y Víctor Fayad (Hacienda y Finanza).

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, en uno de los paradores inteligente del Metrotranvía.

El decreto

