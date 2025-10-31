Más fondos para el Metrotranvía: la Provincia suma otro desembolso para la ejecución de paradores inteligentes

El giro corresponde a obras del sistema de preembarque de los paradores inteligentes y eleva a $23.129 millones la inversión total realizada en octubre.

El Gobierno de Alfredo Cornejo realizó este viernes un nuevo un aporte de capital por $1.105.631.464,30 a favor de la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM S.A.U.P.E.), destinado a financiar parte de la obra del “Sistema de Preembarque Paradores Inteligentes del Metrotranvía de Mendoza”.

Este desembolso constituye el quinto aporte que el Gobierno provincial realiza durante octubre, y con esta transferencia, la cifra total destinada en el mes a distintos proyectos de inversión asciende a $23.129.452.992.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en lo establecido por el artículo 60 de la Ley 9601 de Presupuesto 2025, que autoriza al Poder Ejecutivo a realizar inversiones en la Sociedad de Transporte de Mendoza con fines de infraestructura y modernización del sistema de transporte público.

Según se detalla en el expediente, los fondos serán considerados aportes irrevocables de capital y corresponden a los certificados de obra 3 bis y 4, vinculados a la instalación del sistema de preembarque inteligente. La empresa adjudicataria del proyecto es Ambiente Smart S.A., seleccionada a través de un concurso público.

Metrotranvía El Metrotranvía sigue sumando paradores inteligentes Prensa Gobierno de Mendoza El decreto también establece que el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial podrá suscribir el convenio correspondiente para efectivizar el aporte, conforme a la normativa vigente. El pago se realizará según la disponibilidad financiera de la provincia y con cargo al Presupuesto de Erogaciones 2025.