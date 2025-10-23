23 de octubre de 2025 - 21:25

El Metrotranvía habilitó un nuevo parador inteligente en Las Heras

Actualmente, los paradores inteligentes funcionan en tres de los cuatro municipios por donde transita el Metrotranvía en Mendoza.

El Metrotranvía sigue sumando paradores inteligentes

El Metrotranvía sigue sumando paradores inteligentes

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

A poco más de siete meses del inicio de las obras, el Metrotranvía de Mendoza continúa su proceso de modernización con firmeza. Actualmente, ocho paradores inteligentes ya se encuentran en funcionamiento, ofreciendo mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios.

Leé además

Tarjeta Sube

Transporte: el sistema SUBE se amplía a Lavalle y 8 mil usuarios podrán acceder a una tarjeta gratuita

Por Martín Fernández Russo
El transporte público cuenta con diferentes modalidades de pago electrónico del boleto. 

Transporte público: ¿por qué el Gobierno provincial vincula a la oposición con el precio del boleto?

Por Martín Fernández Russo

Estos nuevos paradores incorporan tecnología avanzada que permite el control de acceso, videovigilancia, seguimiento de pasajeros y monitoreo en tiempo real del flujo de personas. Además, brindan información sobre horarios y recorridos, controlan accesos a servicios gratuitos y mantienen comunicación directa con la central operativa.

Recientemente, se habilitó el Parador Roca, en Las Heras, que se suma a los ya operativos en Lugones, Rubilar, Moldes y Suipacha (Ciudad de Mendoza), así como Pellegrini, Progreso e Independencia (Godoy Cruz). En los próximos días se completará la instalación de los paradores Patricias y Godoy, ambos en el departamento del norte.

Metrotranvía / Paradores inteligentes

Actualmente, los paradores inteligentes funcionan en tres de los cuatro municipios por donde transita el Metrotranvía. En Maipú, el municipio restante, ya comenzaron las obras en Maza, Piedra Buena y Alta Italia, marcando el inicio de esta etapa en el sur del recorrido.

Obras en marcha

Las etapas 3 y 4, que extenderán el servicio desde Godoy Cruz a Luján de Cuyo y desde Las Heras hasta el Aeropuerto El Plumerillo, presentan un avance cercano al 60%, superando ampliamente los plazos previstos en el contrato original.

“El avance de la obra está muy por encima de lo previsto en el contrato original”, indicó Natalio Mema. El ministro explicó que ya se ha acopiado la mayor parte del material necesario para continuar las obras y que se gestionará el financiamiento del tramo final el próximo año.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El financiamiento permitirá avanzar en las etapas 3 y 4 del sistema de transporte eléctrico, en el marco de las inversiones previstas en el Presupuesto 2025.

Metrotranvía hasta Luján y el Aeropuerto: Cornejo aprobó el tercer desembolso en lo que va de octubre

Por Redacción Política
Foto archivo / Los Andes

Elecciones 2025: cómo funcionarán los colectivos y el Metrotranvía el domingo 26 de octubre

Por Redacción Sociedad
El pronóstico para este viernes en Mendoza

Llega el frente frío y tormentas, pero sigue la alerta por Zonda: el pronóstico para este viernes

Por Redacción Sociedad
en aconcagua radio, carlos gallo hablo sobre la restitucion de mas de 100 mil pensiones no contributivas

En Aconcagua Radio, Carlos Gallo habló sobre la restitución de más de 100 mil pensiones no contributivas

Por Redacción