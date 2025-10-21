Elecciones 2025: cómo funcionarán los colectivos y el Metrotranvía el domingo 26 de octubre

Como en cada acto electoral, habrá transporte público gratuito en Mendoza el próximo domingo 26 de octubre cuando se celebren las elecciones legislativas.
El transporte público será gratuito entre las 7 y 20 horas para todos los mayores de 16 años que se dirijan a emitir su voto. Hay algunas aclaraciones, según el servicio.
Según oficializó la Subsecretaría de Transporte, el beneficio para mayores de 16 años regirá ese día, de 7 a 20 horas, para los servicios urbanos, de media y larga distancia, incluido el Metrotranvía, tal figura establecido en la resolución N° 728/2015.
Hay dos aclaraciones importantes. Durante el día de elecciones, el transporte igualmente funcionará con las frecuencias habituales de un domingo, es decir, más espaciadas. La otra condición es siempre tener el DNI o constancia de voto para mostrar al chofer (Gran Mendoza).
Para el servicio urbano:
Para los servicios de media y larga distancia:
Luego de las 20.00, el servicio volverá a tener su tarifa habitual.
En la app Mendotran Cuándo Subo podés ver en directo el recorrido del colectivo y el tiempo que falta para que llegue a la parada elegida.