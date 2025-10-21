21 de octubre de 2025 - 13:25

Elecciones 2025: cómo funcionarán los colectivos y el Metrotranvía el domingo 26 de octubre

El transporte público será gratuito entre las 7 y 20 horas para todos los mayores de 16 años que se dirijan a emitir su voto. Hay algunas aclaraciones, según el servicio.

Foto archivo / Los Andes

Foto archivo / Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Como en cada acto electoral, habrá transporte público gratuito en Mendoza el próximo domingo 26 de octubre cuando se celebren las elecciones legislativas.

Según oficializó la Subsecretaría de Transporte, el beneficio para mayores de 16 años regirá ese día, de 7 a 20 horas, para los servicios urbanos, de media y larga distancia, incluido el Metrotranvía, tal figura establecido en la resolución N° 728/2015.

Hay dos aclaraciones importantes. Durante el día de elecciones, el transporte igualmente funcionará con las frecuencias habituales de un domingo, es decir, más espaciadas. La otra condición es siempre tener el DNI o constancia de voto para mostrar al chofer (Gran Mendoza).

Por el cambio en los DNI, desde hoy se pueden consultar los padrones provisorios
El domingo 26 de octubre se celebran las elecciones legislativas

Elecciones 2025: cómo acceder al pasaje gratuito el domingo 26 de octubre

Para el servicio urbano:

  • Presentar DNI o constancia de voto al chofer.

Para los servicios de media y larga distancia:

  • Acercarse a la boletería correspondiente hasta el sábado 25 a las 13.00 con el DNI.
  • Se entregará un pasaje de ida y vuelta, válido solo para el día de la elección.
  • El trayecto debe coincidir con el lugar de votación y el punto de emisión del boleto.

Luego de las 20.00, el servicio volverá a tener su tarifa habitual.

En la app Mendotran Cuándo Subo podés ver en directo el recorrido del colectivo y el tiempo que falta para que llegue a la parada elegida.

