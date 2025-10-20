El Gobierno afectará a más estatales el próximo domingo y pagará un "ítem elecciones": de cuánto será

El Gobierno provincial oficializó la convocatoria a más personal de la Administración Pública para el operativo eleccionario del próximo domingo 26 de octubre y confirmó el pago de un “ítem elecciones” , al respecto. Entre los anuncios se confirmó el uso de vehículos oficiales.

A través del Decreto Nº 2210, publicado en el Boletín Oficial este lunes con la firma del gobernador Alfredo Cornejo , se estableció que "es necesario tramitar la afectación de vehículos oficiales del Gobierno de la Provincia de Mendoza al Departamento Automotores dependiente de la Subdirección de Servicios Generales del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial”.

Y también que “es conveniente afectar a personal de las distintas dependencias de la Administración Pública para efectuar tareas inherentes a las elecciones que se llevarán a cabo en el territorio provincial” el próximo domingo 26 de octubre.

“Aféctense al Departamento Automotores , dependiente de la Subdirección de Servicios Generales del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, los vehículos oficiales pertenecientes al Gobierno de la Provincia de Mendoza y Dirección General de Escuelas, hasta el nivel de Subsecretario con sus respectivos choferes y la correspondiente provisión de combustibles y lubricantes a prestar servicios el día 26 de octubre con motivo de las elecciones generales 2025”, sostiene el primer artículo del decreto.

Luego, en el artículo cuarto, se establece la afectación del “personal de las distintas áreas de la Administración Pública Provincial que sea necesario para cumplir con las tareas inherentes al proceso eleccionario a llevarse a cabo el día 26 de octubre de 2025 en los horarios correspondientes de acuerdo a la tarea a desempeñar”.

El ítem elecciones

El Gobierno decidió que “el agente afectado, de conformidad a lo dispuesto en la presente norma legal, percibirá el "Ítem Elecciones", cuyo valor por día y con carácter de no bonificable y no remunerativo, se fija en la suma de PESOS: OCHENTA MIL ($ 80.000) para los agentes que sean convocados para las Elecciones año 2025 que se llevarán a cabo el día 26 de octubre”.

Además, aclararon que “la acreditación del débito laboral será efectuada mediante la firma de planilla de asistencia, la que deberá estar suscripta por el Coordinador General de Movilidad en el caso de los choferes y por el superior del área del resto del personal afectado, siendo requisito necesario para la percepción del Ítem Elecciones”.