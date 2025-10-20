El Gobierno avanza con una obra hídrica clave en el sur mendocino: el monto de la inversión

La iniciativa busca reducir las pérdidas de agua, incorporar tecnología y mejorar la distribución del recurso en más de 2.400 hectáreas productivas de San Rafael.

El decreto provincial N° 2192 ratificó el acuerdo entre el Gobierno y el Departamento General de Irrigación para renovar la infraestructura hídrica del canal Serú-Civit, que abastece a 352 usuarios en Cuadro Benegas.

El Gobierno de Alfredo Cornejo, mediante el Decreto 2192, ratificó el Convenio destinado a la modernización del sistema de riego Serú-Civit, en el departamento de San Rafael, por un monto total de $1.230 millones. La obra será financiada a través del Fondo de Resarcimiento y ejecutada por el Departamento General de Irrigación (DGI), con la supervisión del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

El proyecto tiene como objetivo optimizar el uso del recurso hídrico en el canal Serú-Civit, ubicado en Cuadro Benegas, una infraestructura que abastece a más de 2.400 hectáreas productivas y beneficia a 352 regantes.

Según los informes técnicos incluidos en el expediente, el canal presenta filtraciones en tramos sin revestimiento y una estructura rígida que dificulta la adopción de tecnologías modernas de riego intrafinca, lo que reduce la eficiencia y aumenta las pérdidas de agua.

El plan prevé el revestimiento de 4,6 kilómetros de canal, la construcción de obras de toma y compuertas automatizadas, y la instalación de sistemas de telemetría y monitoreo en tiempo real. Además, se incorporarán nuevos puntos de control y derivación para mejorar la distribución del caudal y minimizar las pérdidas por infiltración.

Desde el Departamento General de Irrigación se destacó que la modernización permitirá reducir hasta un 30% las pérdidas de agua, mejorar la calidad del servicio y fortalecer la gestión participativa de los usuarios.