20 de octubre de 2025 - 07:24

El Gobierno avanza con una obra hídrica clave en el sur mendocino: el monto de la inversión

La iniciativa busca reducir las pérdidas de agua, incorporar tecnología y mejorar la distribución del recurso en más de 2.400 hectáreas productivas de San Rafael.

El decreto provincial N° 2192 ratificó el acuerdo entre el Gobierno y el Departamento General de Irrigación para renovar la infraestructura hídrica del canal Serú-Civit, que abastece a 352 usuarios en Cuadro Benegas.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno de Alfredo Cornejo, mediante el Decreto 2192, ratificó el Convenio destinado a la modernización del sistema de riego Serú-Civit, en el departamento de San Rafael, por un monto total de $1.230 millones. La obra será financiada a través del Fondo de Resarcimiento y ejecutada por el Departamento General de Irrigación (DGI), con la supervisión del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

El proyecto tiene como objetivo optimizar el uso del recurso hídrico en el canal Serú-Civit, ubicado en Cuadro Benegas, una infraestructura que abastece a más de 2.400 hectáreas productivas y beneficia a 352 regantes.

Según los informes técnicos incluidos en el expediente, el canal presenta filtraciones en tramos sin revestimiento y una estructura rígida que dificulta la adopción de tecnologías modernas de riego intrafinca, lo que reduce la eficiencia y aumenta las pérdidas de agua.

El plan prevé el revestimiento de 4,6 kilómetros de canal, la construcción de obras de toma y compuertas automatizadas, y la instalación de sistemas de telemetría y monitoreo en tiempo real. Además, se incorporarán nuevos puntos de control y derivación para mejorar la distribución del caudal y minimizar las pérdidas por infiltración.

Desde el Departamento General de Irrigación se destacó que la modernización permitirá reducir hasta un 30% las pérdidas de agua, mejorar la calidad del servicio y fortalecer la gestión participativa de los usuarios.

También se busca fomentar la tecnificación del riego agrícola en un contexto de cambio climático que podría disminuir los caudales de los ríos en un 20% hacia 2050.

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, encabezada por Marité Badui, coordinó la evaluación técnica y la priorización del proyecto, mientras que el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, firmó el convenio en representación del organismo hídrico.

El decreto fue refrendado por los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) y Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas).

