Elecciones 2025: la Provincia contrató al Correo Argentino para los servicios logísticos

El Gobierno dispuso un monto total de $4.806 millones para la logística electoral y $393,6 millones adicionales para autoridades de mesa y delegados.

El decreto N° 2062 autoriza una inversión de $4.806 millones para que el Correo Argentino realice el despliegue y repliegue de urnas, transporte de documentación y asistencia logística durante los comicios provinciales.

El Gobierno de Alfredo Cornejo aprobó este martes, mediante el Decreto 2062, la contratación directa del Correo Oficial de la República Argentina S.A. para la prestación de los servicios electorales correspondientes a las elecciones provinciales del 26 de octubre, que se realizarán en forma concurrente con los comicios nacionales legislativos.

Según lo establecido, el Gobierno provincial invertirá un total de $4.806.845.803 para cubrir los servicios de despliegue y repliegue de urnas, transporte de documentación y asistencia logística durante el proceso electoral. Además, se autoriza un pago adicional de $393.600.000 destinado a las autoridades de mesa, delegados y autoridades de mesas de extranjeros.

El acuerdo fue celebrado entre el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, representado por Natalio Mema; la Honorable Junta Electoral de la Provincia, encabezada por Dalmiro Garay; y el Correo Argentino, representado por su gerente regional Cuyo-NOA, Hernán Peña.

La contratación se realizó de forma directa, conforme a lo previsto por la Ley 8706, al tratarse de una empresa con participación accionaria exclusiva del Estado Nacional. Los fondos se depositarán por anticipado en la cuenta del Correo Argentino en el Banco de la Nación Argentina.

El decreto detalla que la contratación se realiza de forma directa debido a que el Correo Argentino es una sociedad con participación accionaria exclusiva del Estado Nacional, lo que permite este tipo de procedimiento según la Ley 8706. Los fondos serán girados a la cuenta oficial de la empresa en el Banco de la Nación Argentina.

La medida fue refrendada por el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, junto con los ministros Natalio Mema y Víctor Fayad (Hacienda).

