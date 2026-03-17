Conciliación obligatoria: el Gobierno intervino y levantó el paro aéreo que afectaría a todo el país

El Gobierno nacional resolvió intervenir en el conflicto aeronáutico y dejó sin efecto el paro que iba a comenzar este miércoles en 27 aeropuertos de todo el país . La decisión se tomó a través de la conciliación obligatoria , con el objetivo de evitar complicaciones en los vuelos.

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La medida fue confirmada por el Ministerio de Capital Humano , que dispuso abrir una instancia de negociación entre las partes y garantizar la continuidad del servicio mientras se intenta destrabar el reclamo salarial.

Según se informó oficialmente en un comunicado, se dictó la conciliación obligatoria entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por el plazo de 15 días a partir de las 09:00 horas del 18 de marzo .

“El objetivo es buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios. En este sentido, se intima a la organización sindical y, por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto durante el período de conciliación, toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual.

Asimismo, se dispone que la ANAC deberá abstenerse de adoptar represalias de cualquier tipo, debiendo garantizar el normal funcionamiento de las tareas. Durante el período de conciliación, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto, conforme lo establece la normativa vigente.

El Ministerio reafirma su compromiso con el diálogo social como herramienta fundamental para la resolución de conflictos y convoca a las partes a mantener la mejor predisposición para alcanzar acuerdos que resguarden el interés general y la paz social”, concluye el escrito.

ATE y ANAC acatan la medida del Gobierno

El coordinador nacional de ATE/ANAC, Marcelo Belelli, confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que el gremio decidió “acatar la decisión”, por lo que “la medida de fuerza dispuesta a partir de mañana, queda suspendida hasta tanto venza el plazo de la Conciliación Obligatoria”.

Según el calendario que presentó el gremio, el paro estaba previsto que iniciase este miércoles 18 hasta el martes 24 de marzo inclusive, en 27 terminales aéreas del país, entre las 9 y las 12 horas, y entre las 17 y las 20 horas. Solamente se iban a atender vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales.

Belelli explicó que la medida fue convocada “por la falta de propuestas ante la quita de salario que sufrimos en los meses de enero y febrero, dado que no se han pagado los acuerdos que tuvimos con la Secretaría de Transporte anterior”.

Señaló que “no hubo” respuesta a los reclamos por parte de las autoridades, aunque recalcó que “siempre manifestaron su postura abierta al diálogo”, algo que se deberá llevar adelante ahora en el marco de la conciliación.