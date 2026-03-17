Sobreseyeron parcialmente a Lázaro Báez por evasión gracias a la nueva Ley de Inocencia Fiscal

El Tribunal Oral Económico Nº 3 dispuso el sobreseimiento parcial del empresario Lázaro Báez, sus hijos y otros imputados en una causa por evasión impositiva vinculada a la firma Austral Construcciones SA . La medida se conoció hoy tras la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal .

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La decisión se basó en la aplicación retroactiva de la norma, que elevó los montos mínimos necesarios para configurar delitos de evasión, lo que modificó el encuadre penal de los hechos investigados.

La legislación establece que la evasión simple requiere un perjuicio superior a $100.000.000 por tributo y por ejercicio , mientras que la evasión agravada eleva ese umbral a $1.000.000.000 .

En este contexto, los jueces Jorge Zabala, Fernando Machado Pelloni y Karina Perilli concluyeron que la mayoría de los montos investigados no superan los nuevos límites , con excepción del período fiscal 2012. El fallo se apoyó en el principio del derecho penal que obliga a aplicar la ley más benigna para el imputado , incluso de manera retroactiva .

El fiscal general Diego Velasco rechazó los planteos de las defensas al considerar que la ley representa solo una actualización por inflación y no un cambio sustancial en el régimen penal.

Por el contrario, la querella, representada por Nicolás Dertinopulos en nombre de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, no se opuso al sobreseimiento en los casos donde los montos quedaban por debajo de los nuevos umbrales.

Lázaro Báez y Cristina Kirchner en el mausoleo de Néstor Kirchner (Foto archivo) Lázaro Báez y Cristina Kirchner en el mausoleo de Néstor Kirchner. (Foto archivo)

El expediente abarcaba los años 2010 a 2014. Según el fallo, los montos correspondientes a 2010, 2011, 2013 y 2014 no superaron el piso legal actualizado.

En cambio, el año 2012 sí excedió los límites establecidos, con cifras superiores a los $100 millones tanto en IVA como en Ganancias, por lo que ese tramo de la causa continuará en investigación.

La causa sigue abierta

El tribunal dictó el sobreseimiento parcial de Báez y de sus hijos Martín Báez y Luciana Báez, mientras que el menor, Leandro Báez, fue sobreseído de manera total. Siguiendo el reporte de Infobae, la decisión también benefició a otros imputados vinculados a la empresa, con cierres totales o parciales según cada caso. Se trata de:

Julio Mendoza.

César Andrés.

Claudio Bustos.

Eduardo Arrejín.

Mario Delgado.

Tomás Garzón.

María Cristina González.

Gastón Lemoine.

Emilio Martín.

Ariel Nieto.

Hugo Uribe.

Lázaro y Martín Báez en una de las audiencia por la "Ruta del dinero K" Lázaro y Martín Báez en una de las audiencia por la "Ruta del dinero K". (archivo) Infobae

Pese a los sobreseimientos, el proceso judicial no se cierra completamente. El tribunal ordenó continuar la investigación respecto de los hechos correspondientes al ejercicio 2012, que sí encuadran dentro de los nuevos parámetros penales.