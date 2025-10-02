Transporte: el sistema SUBE se amplía a Lavalle y 8 mil usuarios podrán acceder a una tarjeta gratuita

El Gobierno provincial confirmó que el sistema SUBE llegará al departamento de Lavalle , después de varios meses de gestiones. Será el primero del interior de la Provincia, después de San Rafael , como anticipó Los Andes el mes pasado.

" Desde la próxima semana podés usar el mismo sistema que en el Gran Mendoza ", anunció la Subsecretaría de Transporte a través de la cuenta de MendoTran en las redes sociales.

De esta forma, los vecinos de Lavalle podrán contar con los mismos beneficios que ya tienen los usuarios de transporte del Gran Mendoza , como medios de pago abiertos, trasbordo con descuento y abono frecuente.

Para esta ampliación Nación Servicios, la empresa que gestiona el sistema SUBE, adquirió 38 validadoras que fueron instaladas en los colectivos de la línea 300 (Prestaciones S.A) que opera en el departamento del norte.

A la par de esta habilitación, los usuarios de Lavalle ya cuentan con la cobertura de la app Mendotran Cuando Subo para seguir los recorridos y las paradas de la línea 300 en tiempo real.

Acceso gratuito a la tarjeta SUBE por única vez

El subsecretario de Transporte, Luis Borrego, le confimó a Los Andes que en la terminal del departamento se abrirá la próxima semana una "Unidad de Gestión SUBE" y más de 8 mil vecinos podrán inscribirse como usuarios y recibir su plástico correspondiente.

"Vamos a proveer por primera y única vez una tarjeta física SUBE sin cargo. Serán unas 8 mil tarjetas, que se registrarán por DNI a cada usuario", anunció el funcionario provincial.

Si bien el precio del pasaje no se verá afectado, es importante la adquisición de la tarjeta SUBE para acceder al beneficio del trasbordo, no solo para moverse de forma intradepartamental, sino también para conectar con el transporte urbano del área metropolitana.

"El trasbordo también va a estar contemplado, no solo en las mismas zonas de Lavalle, sino también con el transporte del Gran Mendoza", comentó Borrego.

Y aclaró que "una persona que venga de la Villa Cabecera de Lavalle podría bajarse en la terminal de Mendoza y tomarse un colectivo, teniendo un descuento en la tarifa, que en ese caso sería la totalidad".

"A la ida no pagaría el transporte del urbano y a la vuelta, desde la Terminal a Lavalle, tendría un descuento de $1000 en la tarifa", aclaró. Vale decir que el boleto de colectivo desde Lavalle a Mendoza ronda los $2.300.

El usuario podrá utilizar los diferentes medios de pagos electrónicos para abonar su boleto, pero los beneficios como el trasbordo y los abonos correrán por cuenta de la tarjeta SUBE, como ocurre en el Gran Mendoza.

Qué sucede en el resto de los departamentos

La intención del Gobierno provincial es que el resto de los departamentos puedan incluirse, a través de negociaciones que llevan adelante con la Secretaría de Transporte de la Nación y Nación Servicios, que es la empresa encargada de la administración de SUBE.

Después de Lavalle, en el orden de instalación continuarán: la zona Este, el Valle de Uco y los departamentos de General Alvear y Malargüe, informaron.

En el caso de la zona Este, Borrego comentó que Nación Servicios debe adquirir unas 250 validadoras para abarcar el transporte de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

El funcionario aseguró que se completaron todas las instancias requeridas por la autoridad nacional para habilitar la puesta en marcha del sistema en la Zona Este. El próximo paso consiste en la instalación del equipamiento. Ya fueron elevadas las solicitudes correspondientes ante Nación Servicios.

"Como ocurrió para la implementación en Lavalle, ya se presentó la información técnica de cada servicio, incluyendo numeración y denominación de líneas, trazados de recorridos, horarios y frecuencias. También se llevaron a cabo inspecciones en campo para definir la ubicación de las validadoras en los colectivos y de los concentradores en las bases operativas", completó Borrego.