Permisos de taxis: Transporte dio de baja a oferentes y emplazó a suplentes en varias zonas de Mendoza

La Subsecretaría de Transporte emitió este viernes la Resolución 1404, publicada en el Boletín Oficial , mediante la cual se definieron situaciones vinculadas al Concurso Público para el otorgamiento de permisos del Servicio de Transporte de Pasajeros de Interés General en la modalidad de taxi .

El organismo resolvió dar por extinguido el plazo de presentación de documentación a varios oferentes en diferentes zonas y departamentos de la provincia, debido al incumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución SST 0857/2025.

En el caso del departamento de San Rafael , se declaró la vacante de la oferta presentada por José Luis Fernández , quien no cumplió con la entrega de la documentación en tiempo y forma. En su lugar, fue emplazado el suplente Héctor Darío Flores .

En Tupungato , cinco oferentes quedaron fuera del proceso por no haber presentado la documentación necesaria: Fernando Abel Schulz, Daiana Valeria Gómez, Sara Magdalena Katz, Eduardo Sebastián Mareco y Edmundo Schulz .

Situación similar ocurrió en Junín , donde la única oferente, Paula Soledad Jofré , no cumplió con el trámite requerido, y en Rivadavia , donde quedaron sin efecto las ofertas de Ceferino Silvano Méndez, Sergio Fernando Acosta y Carina Elizabeth Freire .

En el departamento de San Martín, dos oferentes, Mariano Silvio Gómez y Reinaldo Daniel Grangetto, también perdieron su lugar por no presentar la documentación.

A raíz de estas vacantes, se dejó sin efecto el sorteo previsto entre otros postulantes y se emplazó a Jorge Alfredo Molina y Fernando Alcides Beningazza a continuar con el trámite.

Por otra parte, la Subsecretaría informó que en General Alvear todos los preadjudicatarios cumplieron con los plazos y requisitos previstos, por lo que los permisos de explotación quedaron en condiciones de ser perfeccionados.

La resolución, firmada por el subsecretario de Transporte, Luis Borrego, establece la notificación a los suplentes y el archivo de los casos en los que se extinguieron los plazos, dando continuidad al proceso de adjudicación de permisos en las distintas zonas de la provincia.

