Permisos de taxis: Transporte dio de baja a oferentes y emplazó a suplentes en varias zonas de Mendoza

La Subsecretaría de Transporte emitió este viernes la Resolución 1404, publicada en el Boletín Oficial, mediante la cual se definieron situaciones vinculadas al Concurso Público para el otorgamiento de permisos del Servicio de Transporte de Pasajeros de Interés General en la modalidad de taxi.
El organismo resolvió dar por extinguido el plazo de presentación de documentación a varios oferentes en diferentes zonas y departamentos de la provincia, debido al incumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución SST 0857/2025.
En el caso del departamento de San Rafael, se declaró la vacante de la oferta presentada por José Luis Fernández, quien no cumplió con la entrega de la documentación en tiempo y forma. En su lugar, fue emplazado el suplente Héctor Darío Flores.
En Tupungato, cinco oferentes quedaron fuera del proceso por no haber presentado la documentación necesaria: Fernando Abel Schulz, Daiana Valeria Gómez, Sara Magdalena Katz, Eduardo Sebastián Mareco y Edmundo Schulz.
Situación similar ocurrió en Junín, donde la única oferente, Paula Soledad Jofré, no cumplió con el trámite requerido, y en Rivadavia, donde quedaron sin efecto las ofertas de Ceferino Silvano Méndez, Sergio Fernando Acosta y Carina Elizabeth Freire.
En el departamento de San Martín, dos oferentes, Mariano Silvio Gómez y Reinaldo Daniel Grangetto, también perdieron su lugar por no presentar la documentación.
A raíz de estas vacantes, se dejó sin efecto el sorteo previsto entre otros postulantes y se emplazó a Jorge Alfredo Molina y Fernando Alcides Beningazza a continuar con el trámite.
Por otra parte, la Subsecretaría informó que en General Alvear todos los preadjudicatarios cumplieron con los plazos y requisitos previstos, por lo que los permisos de explotación quedaron en condiciones de ser perfeccionados.
La resolución, firmada por el subsecretario de Transporte, Luis Borrego, establece la notificación a los suplentes y el archivo de los casos en los que se extinguieron los plazos, dando continuidad al proceso de adjudicación de permisos en las distintas zonas de la provincia.
